Сенат США схвалив санкції проти Сирії та Росії

09:21 06.02.2019 0 комментариев Россия

Сенат Конгресу США схвалив у вівторок законопроект “Зміцнення безпеки Америки на Близькому Сході”, що передбачає санкції проти Сирії та її союзників, в тому числі Росії та Ірану.

Трансляцію засідання верхньої палати законодавчого органу вів телеканал C-SPAN, передає УНН.

Законодавчу ініціативу, яка була внесена близько місяця тому, підтримали 77 сенаторів, 23 висловилися проти. Тепер 50-сторінковий законопроект має затвердити Палата представників Конгресу, яка контролюється демократами. Їх лідери вже заявили, що не збираються не тільки підтримувати, але навіть і розглядати дану ініціативу принаймні в її нинішній формі.

Раніше демократи кілька разів блокували розгляд законопроекту, заявляючи, що не голосуватимуть за документи, які пов’язані з відновленням роботи федерального уряду, незалежно від їх змісту.

Ініціатива передбачає введення санкцій проти суб’єктів, які співпрацюють з урядом президента Сирії Башара Асада, зокрема, в сфері поставок запчастин для літаків і торгівлі нафтопродуктами, а також проти ЦБ цієї країни.

Автор законопроекту республіканець Марко Рубіо (від штату Флорида) пропонує закріпити у вигляді законодавчого акту введені проти Сирії рестрикції на підставі указів президента США. В результаті в разі затвердження законопроекту президент країни Дональд Трамп уже не зможе скасувати дію обмежень без відповідного схвалення з боку Конгресу. Рубіо також пропонує ввести санкції проти Росії і Ірану за надання Сирії допомоги, в тому числі військової.

Крім того, документ передбачає укладання додаткових угод про військове співробітництво з Йорданією, в той час як Ізраїль буде щорічно отримувати військову допомогу в розмірі 3,3 млрд доларів (зараз близько 3 млрд доларів).

Як повідомлялося раніше , глави МЗС Данії та Чехії Андерс Самуельсен та Томаш Петршічек засудили дії Росії та закликали її до негайного звільнення 24-х українських військовополонених, якщо ж Москва відмовиться — її чекають нові санкції.

 



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