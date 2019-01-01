Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі

09:05 06.02.2019 0 комментариев Рупиа

Румунський міністр національної оборони Габріель Леш стверджує, що Румунія стикається з провокаціями Росії в Чорному морі, на які вона може відповісти тільки у взаємодії з партнерами по НАТО.

Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

“Я хотів би використовувати термін „провокації“, ніяк не „загрози“ з боку Росії, тому що ми не говоримо в цей момент про загрози, які завдали б шкоди безпеці Румунії, а говоримо про провокації, до яких нас привчила Росія в останній період... Я сказав і сьогодні на конференції, на яку був запрошений сенатором Джимом Інхофом та іншими сенаторами, що ми стикаємося в районі Чорного моря з рядом провокацій, на які можемо відповісти тільки в тісній співпраці з нашими союзниками, особливо зміцнюючи трансатлантичні зв’язки з США”, — заявив міністр, який перебуває з візитом в США, у вівторок в інтерв’ю телеканалу Antena3.

Леш підкреслив, що Румунія не буде реагувати на подібні дії в односторонньому порядку.

“Категорично ні, бо ми є частиною трансатлантичного союзу і будемо відповідати на провокації Росії разом, — сказав він. — Ми повинні зберігати спокій, тому що в цей момент ми не говоримо про прямі погрози на адресу Румунії”.

У грудні 2018 року генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс наростив свою присутність в Чорному морі — кораблі входять до нього країн перебували там 120 днів, що на 40 днів більше, ніж в 2017 році. Він також стверджував, що альянс “розширив повітряне патрулювання Чорного моря”.



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