Серия землетрясений в Азербайджане
|08:41 06.02.2019
|0 комментариев
|Азербайджан
23:48 В Азербайджане произошло сильное землетрясение.
Как сообщает Day.Az, подземный толчок ощущался в разных частях Абшеронского полуострова. Официальных данных о землетрясении нет.
По данным Национальной геологической службы США, землетрясение произошло в 23.41 в 26 км к северо-западу от поселка Басгал Исмаиллинского района. Магнитуда землетрясения составила 5.1 балла.
00:31
Появились первые официальные данные о сильном землетрясении в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сейсмослужбу Академии наук страны, по официальным данным сила толчков в эпицентре составила 6 баллов, сам эпицентр находился в 11 км от станции Пиргулу.
В прилежащих районах страны сила толчков составила 5,3 балла.
Данных об ущербе и пострадавших нет.
08:31
В Азербайджане произошло еще три землетрясения, сообщили в среду Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, землетрясение магнитудой 3,4 балла было зарегистрировано во вторник в 23:37 по местному времени в восьми километрах к западу от станции Пиргулу на территории Агсуинского района. Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров. Подземные толчки не ощущались.
Второе землетрясение магнитудой 3,0 балла было зарегистрировано в 02:34 по местному времени в восьми километрах к юго-западу от станции Пиргулу на территории Исмаиллинского района. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Подземные толчки не ощущались.
Эпицентр третьего подземного толчка магнитудой 3,9 балла был зарегистрирован в 06:25 по местному времени в девяти километрах к юго-западу от станции Пиргулу на территории Исмаиллинского района. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Подземные толчки не ощущались.
Ещё на эту тему:
Грецію сколихнув потужний землетрус
Біля узбережжя Греції сталися два землетруси
Біля грецького острова Родос стався землетрус
Другий за добу землетрус магнітудою 4,3 стався в Румунії
В горах Румынии произошло землетрясение
У Греції стався землетрус
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
В Румынии произошло землетрясение
В Греции землетрясение повредило порт, некоторые районы без света. Дополнено / Фото
В Греции произошло землетрясение. Магнитуда достигла 7 баллов, но затем ее понизили до 6