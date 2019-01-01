23:48 В Азербайджане произошло сильное землетрясение.

Как сообщает Day.Az, подземный толчок ощущался в разных частях Абшеронского полуострова. Официальных данных о землетрясении нет.

По данным Национальной геологической службы США, землетрясение произошло в 23.41 в 26 км к северо-западу от поселка Басгал Исмаиллинского района. Магнитуда землетрясения составила 5.1 балла.

00:31

Появились первые официальные данные о сильном землетрясении в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сейсмослужбу Академии наук страны, по официальным данным сила толчков в эпицентре составила 6 баллов, сам эпицентр находился в 11 км от станции Пиргулу.

В прилежащих районах страны сила толчков составила 5,3 балла.

Данных об ущербе и пострадавших нет.

08:31

В Азербайджане произошло еще три землетрясения, сообщили в среду Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, землетрясение магнитудой 3,4 балла было зарегистрировано во вторник в 23:37 по местному времени в восьми километрах к западу от станции Пиргулу на территории Агсуинского района. Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров. Подземные толчки не ощущались.

Второе землетрясение магнитудой 3,0 балла было зарегистрировано в 02:34 по местному времени в восьми километрах к юго-западу от станции Пиргулу на территории Исмаиллинского района. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Подземные толчки не ощущались.

Эпицентр третьего подземного толчка магнитудой 3,9 балла был зарегистрирован в 06:25 по местному времени в девяти километрах к юго-западу от станции Пиргулу на территории Исмаиллинского района. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Подземные толчки не ощущались.