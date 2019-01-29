Посол Ірану прокоментував відмову країни голосувати за "кримську" резолюцію ООН
|08:21 06.02.2019
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|Крым
Іран підтримує територіальну цілісність України на основі міжнародного права і не здійснив у політичному плані жодних дій, які порушували б суверенітет нашої держави.
Про це на прес-конференції у вівторок, 5 лютого, заявив посол Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехр Мораді, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Із самого початку конфлікту між Україною та Росією ми завжди керувалися нормами міжнародного права, підтримували і підтримуємо територіальну цілісність України. Ми неодноразо нагадували представникам наших ділових кіл, іранським бізнесменам, щоб вони не приїздили до Криму без погодження з відповідними органами України... В політичному плані ми не здійснювали жодних дій, які порушували б суверенітет України... Ми маємо близькі відносини і з Російською Федерацією, але вони ніколи не впливали на добрі взаємовідносини між Іраном та Україною", - сказав Мораді.
Коментуючи голосування представників Ірану проти запропонованої Україною резолюцію Генасамблеї ООН про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів, дипломат нагадав, що українська сторона "протягом 15 років голосувала за антиіранські резолюції щодо прав людини, проекти яких готують Сполучені Штати і Канада".
За словами Мораді, США і Канада "заплющують очі на питання прав людини у багатьох країнах світу і дивляться лише на Іран". У цьому контексті він висловив жаль, що Україна також голосує в ООН за ці антиіранські резолюції.
"Проте ми розуміємо той обсяг взаємовідносин, який має Україна з цими державами, і ні в якому разі не акцентуємо уваги у наших двосторонніх взаєминах на питаннях голосування, а намагаємося зробити все, щоб це не ставало на перешкоді нашим стосункам. Що стосується нашого голосування в грудні 2018 року, то це не було наше голосування проти України, це просто було виявом нашої позициії відносно такого роду актів на міжнародній арені", - запевнив посол Ірану.
Він поінформував, що після цього голосування представництво Ірану в Нью-Йорку дало пояснення українській стороні, чому воно голосувало саме таким чином.
"Подібні пояснення ми даємо лише дружнім нам країнам", - акцентував дипломат.
Як повідомлялося, 18 грудня Генеральна Асамблея ООН ухвалила запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.
Зокрема, проти голосували Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Куба, КНДР, Іран, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Російська Федерація, Сербія, Південний Судан, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела і Зімбабве.
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