Слідчі Федеральної служби безпеки Росії допитали захоплених біля берегів Криму українських моряків Михайла Власюка і Юрія Без'язичного.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook, передає Укрінформ.

"Вчора відбулися слідчі дії з військовополоненим Михайлом Власюком, а сьогодні – з Юрієм Без'язичним. Слідчими СУ ФСБ Росії були проведені допити, в ході яких Власюк і Без'язичний ще раз заявили про те, що є військовополоненими. В ході допитів захистом була долучена низка заяв і клопотань слідства, в тому числі на надання телефонних переговорів і на побачення з близькими", - написав адвокат.

За його словами, слідчі за майже 2,5 місяці так і не дали жодного дозволу військовим на побачення і телефонні переговори.

"Найчастіше особи, в чиєму провадженні знаходяться кримінальні справи, зловживають своїм правом давати дозволи на побачення і дзвінки, і ставлять винесення подібних дозволів у пряму залежність від одержання необхідних для слідства показань" - зазначив Полозов.

Як повідомлялося, 25 листопада минулого року російські силовики захопили три українські кораблі та членів їх екіпажів в районі Керченської протоки, які прямували в українські порти в Азовському морі. 19-річний Андрій Эйдер, Василь Сорока і Андрій Артеменко отримали поранення, коли російські військові відкрили вогонь по катеру "Бердянськ".