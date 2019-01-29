С весны за интернет придется платить больше - огорошили в так называемом "министерстве" внутренней политики, информации и связи в оккупированном Крыму.

Об этом пишет Комсомольская правда, сообщает Объектив.

Все провайдеры оккупированных Крыма и Севастополя, которые обеспечивают подключение к Сети пользователям, покупают интернет-трафик у двух магистральных компаний - "Миранда-медиа" и ООО "Южные магистральные связи" по ip-транзиту. А они планируют повысить цены на свои услуги.

- Основные магистральщики повышают интернет-трафик на 25%, - сообщили в ведомстве - В свою очередь, поставщики интернета увеличат цены и для населения. С 1 марта цена может увеличиться: в городе - на 30%, в селе - на 35%.

Цены на интернет-услуги - как подчеркивают и магистральные компании, и провайдеры - не повышались с 2015 года.

- За все это время тарифы ни разу не повышались, при этом росли затраты на электроэнергию (более чем на 25% с 2014 года), горюче-смазочные материалы (рост цен более чем на 28% с 2014 года), оборудование и другие составляющие по содержанию телекоммуникационных сетей. В 2019 году выросла ставка НДС. Все эти причины повлияли на принятие решения об увеличении тарифов на наши услуги, - объясняет генеральный директор ООО "Миранда-медиа" Иван Зима.

Руководство компании связывает повышение цен и с затратами на строительство волоконно-оптической линии "Симферополь-Краснодар" в 2014 году, а также линии "Симферополь - Ростов-на-Дону" в 2017-м.

Абоненты "Миранды-Медиа" уже с января платят на 10% больше, но в компании полагают, что другие операторы не будут повышать тарифы для населения:

- Повышение не должно отразиться на стоимости услуг для конечных пользователей, так как доля магистрального Интернета в тарифах для физических лиц составляет 7-15%, и "Миранда-медиа" не является монополистом на рынке IP-транзита (доля - 70%), - считает Иван Зима.

В компании "Южные магистральные линии связи" назвали несколько иные причины подорожания услуг.

- Причин не так много, но они есть. Во-первых, мы доставляем интернет-трафик из материка и закупаем его у партнеров. С этого года они повысили цены, и мы вынуждены соблюдать договорные обязательства. Второй момент - операторы материковой части России поэтапно увеличивали цены в 2017-2018 годах, мы - нет. То есть, помимо самого интернета, мы оплачиваем и каналы, по которым доставляется трафик. Дорожают также энергоносители и колеблется курс валюты. Эксплуатация линии, которая идет с материка сюда, дорогостоящая. На это нужна и специализированная техника, и бригады, которые там проходят обучение. Оборудование используем и российское, и зарубежного производства, - рассказал коммерческий директор компании Сергей Басов.

- С 1 февраля для жителей отдельных населенных пунктов мы вынуждены повысить стоимость на услуги предоставления доступа к сети интернет, - сообщается на официальном сайте крупного интернет-провайдера Крыма "Ардинвест".

В среднем, абоненты "Ардинвеста" начали платить больше на 20%.

С этого месяца стали платить по-новому и абоненты компании "ГигаНет".

Причины выдвигают те же.

Оператор "Севстар", обслуживающий жителей Севастополя, пока что повышать тарифы не планирует:

- Точного решения на данный момент не имеется. Обо всех изменениях мы оповестим через личный кабинет и наш официальный сайт, - сообщили в компании.

Справка

Последний раз цены на интернет в оккупированном Крыму повышались в 2015 году. Тогда провайдеры объяснили скачок подорожанием аренды офисов, "коммуналки" и оборудования.

Оккупированный Крым связан с материковой частью России двумя волоконно-оптическими линиями связи общей пропускной способностью - 12 терабайт.

Первую линию проложили к аннексированному полуострову в апреле 2014 года, вторую - в начале июля 2017 года. Ранее весь трафик крымские операторы могли закупать со стороны Украины - так было дешевле, поскольку цены на сам трафик были ниже.

С июля 2017 года у крымских операторов пропал выбор - Украина демонтировала оптоволоконные связи с аннексированным полуостровом.

Тогда цены удалось сдержать, но спустя два года главные поставщики пакетных данных пришли к выводу, что тариф перестал быть экономически обоснованным