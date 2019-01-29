В оккупированном Крыму назвали причину подорожания интернета

20:41 05.02.2019 0 комментариев Крым

С весны за интернет придется платить больше - огорошили в так называемом "министерстве" внутренней политики, информации и связи в оккупированном Крыму.

Об этом пишет Комсомольская правда, сообщает Объектив.

Все провайдеры оккупированных Крыма и Севастополя, которые обеспечивают подключение к Сети пользователям, покупают интернет-трафик у двух магистральных компаний - "Миранда-медиа" и ООО "Южные магистральные связи" по ip-транзиту. А они планируют повысить цены на свои услуги.

- Основные магистральщики повышают интернет-трафик на 25%, - сообщили в ведомстве - В свою очередь, поставщики интернета увеличат цены и для населения. С 1 марта цена может увеличиться: в городе - на 30%, в селе - на 35%.

Цены на интернет-услуги - как подчеркивают и магистральные компании, и провайдеры - не повышались с 2015 года.

- За все это время тарифы ни разу не повышались, при этом росли затраты на электроэнергию (более чем на 25% с 2014 года), горюче-смазочные материалы (рост цен более чем на 28% с 2014 года), оборудование и другие составляющие по содержанию телекоммуникационных сетей. В 2019 году выросла ставка НДС. Все эти причины повлияли на принятие решения об увеличении тарифов на наши услуги, - объясняет генеральный директор ООО "Миранда-медиа" Иван Зима.

Руководство компании связывает повышение цен и с затратами на строительство волоконно-оптической линии "Симферополь-Краснодар" в 2014 году, а также линии "Симферополь - Ростов-на-Дону" в 2017-м.

Абоненты "Миранды-Медиа" уже с января платят на 10% больше, но в компании полагают, что другие операторы не будут повышать тарифы для населения:

- Повышение не должно отразиться на стоимости услуг для конечных пользователей, так как доля магистрального Интернета в тарифах для физических лиц составляет 7-15%, и "Миранда-медиа" не является монополистом на рынке IP-транзита (доля - 70%), - считает Иван Зима.

В компании "Южные магистральные линии связи" назвали несколько иные причины подорожания услуг.

- Причин не так много, но они есть. Во-первых, мы доставляем интернет-трафик из материка и закупаем его у партнеров. С этого года они повысили цены, и мы вынуждены соблюдать договорные обязательства. Второй момент - операторы материковой части России поэтапно увеличивали цены в 2017-2018 годах, мы - нет. То есть, помимо самого интернета, мы оплачиваем и каналы, по которым доставляется трафик. Дорожают также энергоносители и колеблется курс валюты. Эксплуатация линии, которая идет с материка сюда, дорогостоящая. На это нужна и специализированная техника, и бригады, которые там проходят обучение. Оборудование используем и российское, и зарубежного производства, - рассказал коммерческий директор компании Сергей Басов.

- С 1 февраля для жителей отдельных населенных пунктов мы вынуждены повысить стоимость на услуги предоставления доступа к сети интернет, - сообщается на официальном сайте крупного интернет-провайдера Крыма "Ардинвест".

В среднем, абоненты "Ардинвеста" начали платить больше на 20%.

С этого месяца стали платить по-новому и абоненты компании "ГигаНет".

Причины выдвигают те же.

Оператор "Севстар", обслуживающий жителей Севастополя, пока что повышать тарифы не планирует:

- Точного решения на данный момент не имеется. Обо всех изменениях мы оповестим через личный кабинет и наш официальный сайт, - сообщили в компании.

Справка

Последний раз цены на интернет в оккупированном Крыму повышались в 2015 году. Тогда провайдеры объяснили скачок подорожанием аренды офисов, "коммуналки" и оборудования.

Оккупированный Крым связан с материковой частью России двумя волоконно-оптическими линиями связи общей пропускной способностью - 12 терабайт.

Первую линию проложили к аннексированному полуострову в апреле 2014 года, вторую - в начале июля 2017 года. Ранее весь трафик крымские операторы могли закупать со стороны Украины - так было дешевле, поскольку цены на сам трафик были ниже.

С июля 2017 года у крымских операторов пропал выбор - Украина демонтировала оптоволоконные связи с аннексированным полуостровом.

Тогда цены удалось сдержать, но спустя два года главные поставщики пакетных данных пришли к выводу, что тариф перестал быть экономически обоснованным



Ещё на эту тему:

11:03 06.02.2019
В детсады оккупированного Симферополя невозможно попасть "никаким способом"
10:41 06.02.2019
Оккупированный Крым заполнили мошенники всех мастей
20:01 05.02.2019
Рыбинский "Вымпел" на базе в оккупированном Севастополе будет достраивать корабли для силовых ведомств
19:01 05.02.2019
Süddeutsche Zeitung: Через російську агресію в Керченській протоці транспортні шляхи в Азовському морі поступово помирають
17:41 05.02.2019
"Дальние рынки" уже не работают через порты Азовского бассейна
20:41 04.02.2019
Германия сорвала научную конференцию в Казани из-за участия "ректора" из оккупированного Крыма
19:01 04.02.2019
Оккупационное "правительство" Севастополя передало промплощадку судостроительному заводу входящему в концерн «Калашников»
16:41 04.02.2019
Пошуки капітана судна "Норд" тривають
15:01 04.02.2019
В оккупированном Крыму обвиняемых в терроризме и диверсиях ставят на профучет
12:21 04.02.2019
ДП «Бердянський морський торговельний порт» втратив через блокаду Азовського моря $4,6 млн
10:41 04.02.2019
Окупанти у Керчі зруйнували дамбу могильника токсичних відходів / Відео
21:06 01.02.2019
Блокада Азовського моря. Тенденції за січень 2019: нестійкі позитивні зрушення суб’єктивного характеру.
Новости
Азербайджан Азербайджан
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
Все новости страны
Армения Армения
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 05.02.2019
Прем'єр Македонії подякував Болгарії за можливість вступу до ЄС і НАТО
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
10:01 01.02.2019
Плавбаза Werra, що входить до складу військово-морських сил ФРН, в лютому відвідає два чорноморських порту в Болгарії
08:41 31.01.2019
Болгарія готується до двох можливих сценаріїв виходу Великої Британії з ЄС
Все новости страны
Греция Греция
20:21 05.02.2019
Парламент Греції 8 лютого ратифікує протокол про вступ Македонії до НАТО
16:21 05.02.2019
Грецію сколихнув потужний землетрус
15:50 05.02.2019
Іран розкритикував Грецію за те, що вона не купує його нафту
11:43 05.02.2019
П рем'єр Греціії заручився підтримкою більшості у парламенті
Все новости страны
Грузия Грузия
13:27 05.02.2019
Американская корпорация построит в порту Поти новый терминал
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
10:21 06.02.2019
Россия поставит Турции системы ПВО С-400 к осени 2019 года без передачи "чувствительных" технологий
09:21 06.02.2019
Сенат США схвалив санкції проти Сирії та Росії
18:41 05.02.2019
Россия хочет создать сухопутную версию "Калибра" до конца 2020 года
17:21 05.02.2019
Россия представит корабельный комплекс «Панцирь-МЕ» на зарубежной выставке
Все новости страны
Румыния Румыния
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
11:25 05.02.2019
Румунія спробує заблокувати свого кандидата на головного прокурора ЄС
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
14:21 04.02.2019
Прем'єрка Румунії звинуватила ЄС у подвійних стандартах
Все новости страны
Турция Турция
11:23 06.02.2019
Ердоган і Ципрас хочуть мирно владнати суперечки між Грецією та Туреччиною
19:41 05.02.2019
Туреччина не змінить позицію щодо Сирії навіть у разі санкцій
14:51 05.02.2019
Ердоган знову пригрозив наступом у Сирії
18:41 04.02.2019
Турция ратифицировала Гонконгскую конвенцию об утилизации судов
Все новости страны
Украина Украина
12:45 06.02.2019
Оккупанты объявили козоводство "приоритетом" животноводческой отрасли Крыма
12:26 06.02.2019
В Новоалексеевке прошла акция в поддержку Эдема Бекирова
12:20 06.02.2019
23 літаки із 7 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 5 лютого
12:06 06.02.2019
В оккупированный Крым ФСБ не пустила крымского татарина, позже — запретила ему въезд
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс