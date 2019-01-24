Парламент Греції 8 лютого ратифікує протокол про вступ Македонії до НАТО
|20:21 05.02.2019
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|Греция
Парламент Греції 8 лютого проведе голосування щодо протоколу, який відкриває шлях до вступу Північної Македонії у НАТО.
Про це повідомляє Ekathimerini, передає Європейська Правда.
Спікер грецького парламенту Нікос Вутсіс заявив, що у четвер протокол про вступ буде представлений на засіданні спеціального парламентського комітету, а наступного дня буде винесений на голосування.
Нагадаємо, парламент Греції 25 січня ратифікував угоду з Македонією про зміну її назви.
Протокол про приєднання вже затвердили посли країн НАТО і тепер у Брюсселі визначають дату його підписання. Очевидно, що це відбудеться в найближчі дні. Потім протокол мають ратифікувати всі країни альянсу.
Таким чином, Північна Македонія могла б стати членом НАТО вже на липневому саміті, якщо інші союзники також прискорять процедури ратифікації. Зазвичай процес ратифікації триває рік.
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