Самолет ВМС США провел разведку вблизи Керченского пролива

18:01 05.02.2019 0 комментариев Крым

Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II во вторник, 5 февраля, провел многочасовой полет вблизи оккупированного Крыма.

Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, сообщает Интерфакс.

По их сведениям, самолет с бортовым номером 157316, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение более трех с половиной часов курсировал вдоль побережья оккупированного Крыма от его западной оконечности до Керченского пролива.

Это уже шестой полет американского разведывательного самолета у российских границ на Черном море за последние семь дней, начиная с 30 января.

Во вторник был также зафиксирован очередной полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon вблизи побережья Сирии и расположенной там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

Как сообщалось, накануне вблизи российских баз в Сирии выполняли задание сразу два стратегических разведывательных самолета ВВС США - RC-135V и RC-135U.



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