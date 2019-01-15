Самолет ВМС США провел разведку вблизи Керченского пролива
|18:01 05.02.2019
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|Крым
Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II во вторник, 5 февраля, провел многочасовой полет вблизи оккупированного Крыма.
Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, сообщает Интерфакс.
По их сведениям, самолет с бортовым номером 157316, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение более трех с половиной часов курсировал вдоль побережья оккупированного Крыма от его западной оконечности до Керченского пролива.
Это уже шестой полет американского разведывательного самолета у российских границ на Черном море за последние семь дней, начиная с 30 января.
Во вторник был также зафиксирован очередной полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon вблизи побережья Сирии и расположенной там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.
Как сообщалось, накануне вблизи российских баз в Сирии выполняли задание сразу два стратегических разведывательных самолета ВВС США - RC-135V и RC-135U.
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