Туреччина не змінить позицію щодо Сирії навіть у разі санкцій
|19:41 05.02.2019
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|Турция
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара підтримує створення нової Конституції Сирії та проведення в цій країні вільних виборів.
Про це повідомляє агентство "Анадолу", передає Інтерфакс-Україна.
"Туреччина поважає цілісність і політичну єдність Сирії, визнає право сирійського народу на самовизначення. Через це Анкара відкрито підтримує процес розробки нової Конституції та проведення вільних виборів у Сирії", - наводить агентство слова президента.
Р.Т.Ердоган наголосив, що "жодні погрози, зокрема санкції, не змусять Туреччину переглянути позицію щодо Сирії".
"США мають стримати обіцянки, дані Туреччині щодо Сирії. Якщо США протягом декількох тижнів не виведуть терористів (курдів, - "ІФ") із сирійського Манбіджу, терпіння Туреччини вичерпається", - заявив він, виступаючи в парламенті країни.
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