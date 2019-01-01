Міжрегіональне об'єднання "Румунська спільнота України" має намір домагатися визнання румунської національної меншини корінним населенням на територіях її проживання.

"Ми вимагатимемо, щоб нас визнали автохтонним (корінним) населенням", - сказав голова "Румунської спільноти України" Іван Попеску на прес-конференції у вівторок у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, в організації буде зустріч із головами Європейської Комісії, а також вони направили звернення до президента Румунії, голів сенату й палати депутатів, румунського міністра освіти, до Міністерства закордонних справ, посла України в Румунії, генконсула Румунії в Україні стосовно питань, пов'язаних із румунською меншиною в Україні, зокрема визнання її корінним населенням на тих територіях, де вона проживає.

На думку І.Попеску, це дасть змогу застосовувати мовні статті закону про освіту для українських румунів уже не як для меншості, а як для корінного народу, що значно покращить ситуацію.