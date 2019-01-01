Россия хочет создать сухопутную версию "Калибра" до конца 2020 года
|18:41 05.02.2019
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|Россия
Министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости создания в 2019-2020 годах сухопутного варианта комплекса "Калибр" морского базирования, оснащенного крылатой ракетой большой дальности.
Он также заявил, что в те же сроки требуется разработать наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой повышенной дальности, сообщает ТАСС.
Министр сообщил, что верховный главнокомандующий одобрил представленный ему Генештабом перечень мероприятий.
На тематическом селекторном совещании в Минобороны Шойгу отметил, что "Калибр" морского базирования, оснащенный крылатой ракетой большой дальности, хорошо показал себя в Сирии.
По его словам, использование в наземном исполнении ракет морского и воздушного базирования позволит серьезно сократить сроки создания нового ракетного оружия и размеры его финансирования.
Шойгу также отметил важность повышения дальности стрельбы, разрабатываемых наземных комплексов.
Министр поручил своему заместителю Алексею Криворучко в ближайшее время начать необходимые опытно-конструкторские работы в рамках предоставленных по гособоронзаказу на текущий год и плановый период 2020-2021 годов отчислений путем перераспределения средств на выполнение поставленных задач.
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