Freedom House визнав Україну "частково вільною" країною, а окупований Крим - "невільним"

18:21 05.02.2019 0 комментариев Крым

Україна в 2019 році залишиться в статусі "частково вільної" країни, а окупований Росією Крим отримав статус "невільна територія", йдеться в щорічному звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House.

У звіті Freedom in the World 2019 ("Свобода у світі 2019"), оприлюдненому у вівторок, зазначено, що правозахисні групи задокументували понад 50 нападів на активістів і правозахисників протягом перших дев'яти місяців минулого року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Також мали місце жорсткі збройні напади на ромську меншину із боку націоналістичних угруповань. Розслідування цих випадків узагалі відбувалося лише після суттєвого тиску з боку громадянського суспільства", - йдеться в повідомленні Freedom House, яке додається до звіту.

Правозахисна організація також зазначає, що українські законодавці та президент країни Петро Порошенко ухвалили законодавчі акти про створення антикорупційного суду, проте внутрішні і міжнародні спостерігачі висловили занепокоєння процесом відбору 39 суддів, які мають увійти до складу суду.

На Донбасі тривали нерегулярні бойові дії. Організація Об'єднаних Націй доповіла про загибель понад 3 тис. цивільних осіб із часу початку конфлікту в 2014 році.

Крім того, Freedom House зазначає, що в листопаді в десяти регіонах України було запроваджено на 30 днів воєнний стан після захоплення Росією 24 українських моряків поблизу Криму. "Положення указу про воєнний стан передбачали обмеження свободи слова і зібрань, але вони не були реалізовані на практиці", - йдеться в повідомленні.

Окупований Росією півострів Крим цього року отримав статус "не вільної" території.

У звіті Freedom House зазначено, що протягом року представники опозиції та активісти, що виступали проти російської окупації в Криму, і далі страждали від переслідувань, арештів і затримань за мирну діяльність, тоді як російські органи влади на регулярній основі порушували процесуальні права під час розгляду судових справ проти опонентів режиму.

"У листопаді російські сили атакували та захопили три українські морські судна в Чорному морі неподалік Криму, що посилило напругу; 24 українських військовослужбовців затримали під час нападу, і на кінець року вони залишаються під вартою", - нагадали правозахисники.

Freedom House також зазначає, що в грудні 2018 року четверо кримських татар отримали тривалі терміни ув'язнення нібито за зв'язки з ісламістським угрупуванням Хізб ут-Тахрір, яке визнано терористичною організацією в Росії, але не в Україні.

"Наголошуємо, що такі відмінності України та Криму у звітах "Свобода у світі" зовсім не ставлять під сумнів приналежність Криму до України. Така практика застосовується відповідно до методології дослідження, коли визначена чітко географічно відокремлена територія де-факто управляється окремо від решти відповідної країни, а умови і рівень політичних прав і громадянських свобод суттєво відрізняються від тих, що існують в інших країнах", - наголошують у міжнародній організації.

Разом з Україною в розділі "частково вільних" країн перебувають 59 інших держав і п'ять територій, серед яких Молдова, Угорщина, Албанія, Сербія, Македонія, Боснія та Герцеговина, Мексика, Пакистан, М'янма, Індонезія.

У розділ "невільних" потрапило 50 і вісім територій, зокрема Росія, Білорусь, Казахстан, Китай, Єгипет, Алжир, Лівія, Саудівська Аравія, Іран, Ірак.

"Вільними" визнано 86 країн і одну територію, серед яких США, Канада, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Польща, Велика Британія, країни Балтії, Бразилія, Аргентина, Чилі.

Загалом у звіті проаналізували 209 країн і територій.



Ещё на эту тему:

18:01 04.02.2019
Перші слухання за позовом України до РФ щодо прав людини в Криму відбудуться в ЄСПЛ 27 лютого
18:44 09.01.2019
Активист Асанов обратился в украинскую прокуратуру из-за нападения в оккупированном Крыму
08:31 29.12.2018
Окупація Криму та Права Людини – підсумки 2018 року / інфографіка
19:09 20.12.2018
Украина призывает Совет Европы отправить наблюдателей в оккупированный Крым
13:41 20.12.2018
Жители оккупированного Крыма жалуются, что "скорые" не едут даже к младенцам
18:32 19.12.2018
Украина ожидает принятия ГА ООН до конца года проекта резолюции по правам человека в оккупированном Крыму
19:32 17.12.2018
В ООН заявили, що законодавство РФ про протидію екстремізму "вселяє страх"
18:29 13.12.2018
Политические уголовные преследования в Крыму — 57 человек лишены свободы / Инфографика
16:58 11.12.2018
Прокуратура АР Крим розслідує незаконну депортацію та насильницьке переміщення мешканців Криму з півострова
16:16 04.12.2018
Держава-окупант, продовжує блокувати доступ ООН до Криму
09:26 30.11.2018
В ОБСЄ закликали Росію припинити незаконний призов українців до армії в окупованому Криму
12:51 28.11.2018
Оккупанты закончили обыск в доме активистки Украинского культурного центра / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
Все новости страны
Армения Армения
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 05.02.2019
Прем'єр Македонії подякував Болгарії за можливість вступу до ЄС і НАТО
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
10:01 01.02.2019
Плавбаза Werra, що входить до складу військово-морських сил ФРН, в лютому відвідає два чорноморських порту в Болгарії
08:41 31.01.2019
Болгарія готується до двох можливих сценаріїв виходу Великої Британії з ЄС
Все новости страны
Греция Греция
16:21 05.02.2019
Грецію сколихнув потужний землетрус
15:50 05.02.2019
Іран розкритикував Грецію за те, що вона не купує його нафту
11:43 05.02.2019
П рем'єр Греціії заручився підтримкою більшості у парламенті
09:41 05.02.2019
США і Греція провели військові навчання біля підніжжя гори Олімп
Все новости страны
Грузия Грузия
13:27 05.02.2019
Американская корпорация построит в порту Поти новый терминал
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
18:41 05.02.2019
Россия хочет создать сухопутную версию "Калибра" до конца 2020 года
17:21 05.02.2019
Россия представит корабельный комплекс «Панцирь-МЕ» на зарубежной выставке
15:12 05.02.2019
Польща відмовиться від російського газу в кінці 2022 року, - уповноважений уряду
12:42 05.02.2019
"Время милых разговоров прошло": евродепутаты выступили против РФ
Все новости страны
Румыния Румыния
11:25 05.02.2019
Румунія спробує заблокувати свого кандидата на головного прокурора ЄС
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
14:21 04.02.2019
Прем'єрка Румунії звинуватила ЄС у подвійних стандартах
12:41 31.01.2019
У Румунії глави МЗС країн ЄС обговорять свою позицію щодо Венесуели
Все новости страны
Турция Турция
14:51 05.02.2019
Ердоган знову пригрозив наступом у Сирії
18:41 04.02.2019
Турция ратифицировала Гонконгскую конвенцию об утилизации судов
14:41 04.02.2019
Туреччина заявила, що хоче припинити ворожнечу з Грецією
09:21 04.02.2019
Туреччина підтвердила прямі контакти з Дамаском
Все новости страны
Украина Украина
19:21 05.02.2019
"Румунська спільнота України" має намір вимагати визнання румунської нацменшини корінним населенням
19:01 05.02.2019
Süddeutsche Zeitung: Через російську агресію в Керченській протоці транспортні шляхи в Азовському морі поступово помирають
19:01 05.02.2019
В Мининфраструктуры рассчитывают, что реконструкция аэропорта "Одесса" завершится в этом году
18:21 05.02.2019
Freedom House визнав Україну "частково вільною" країною, а окупований Крим - "невільним"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс