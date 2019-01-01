Україна в 2019 році залишиться в статусі "частково вільної" країни, а окупований Росією Крим отримав статус "невільна територія", йдеться в щорічному звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House.

У звіті Freedom in the World 2019 ("Свобода у світі 2019"), оприлюдненому у вівторок, зазначено, що правозахисні групи задокументували понад 50 нападів на активістів і правозахисників протягом перших дев'яти місяців минулого року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Також мали місце жорсткі збройні напади на ромську меншину із боку націоналістичних угруповань. Розслідування цих випадків узагалі відбувалося лише після суттєвого тиску з боку громадянського суспільства", - йдеться в повідомленні Freedom House, яке додається до звіту.

Правозахисна організація також зазначає, що українські законодавці та президент країни Петро Порошенко ухвалили законодавчі акти про створення антикорупційного суду, проте внутрішні і міжнародні спостерігачі висловили занепокоєння процесом відбору 39 суддів, які мають увійти до складу суду.

На Донбасі тривали нерегулярні бойові дії. Організація Об'єднаних Націй доповіла про загибель понад 3 тис. цивільних осіб із часу початку конфлікту в 2014 році.

Крім того, Freedom House зазначає, що в листопаді в десяти регіонах України було запроваджено на 30 днів воєнний стан після захоплення Росією 24 українських моряків поблизу Криму. "Положення указу про воєнний стан передбачали обмеження свободи слова і зібрань, але вони не були реалізовані на практиці", - йдеться в повідомленні.

Окупований Росією півострів Крим цього року отримав статус "не вільної" території.

У звіті Freedom House зазначено, що протягом року представники опозиції та активісти, що виступали проти російської окупації в Криму, і далі страждали від переслідувань, арештів і затримань за мирну діяльність, тоді як російські органи влади на регулярній основі порушували процесуальні права під час розгляду судових справ проти опонентів режиму.

"У листопаді російські сили атакували та захопили три українські морські судна в Чорному морі неподалік Криму, що посилило напругу; 24 українських військовослужбовців затримали під час нападу, і на кінець року вони залишаються під вартою", - нагадали правозахисники.

Freedom House також зазначає, що в грудні 2018 року четверо кримських татар отримали тривалі терміни ув'язнення нібито за зв'язки з ісламістським угрупуванням Хізб ут-Тахрір, яке визнано терористичною організацією в Росії, але не в Україні.

"Наголошуємо, що такі відмінності України та Криму у звітах "Свобода у світі" зовсім не ставлять під сумнів приналежність Криму до України. Така практика застосовується відповідно до методології дослідження, коли визначена чітко географічно відокремлена територія де-факто управляється окремо від решти відповідної країни, а умови і рівень політичних прав і громадянських свобод суттєво відрізняються від тих, що існують в інших країнах", - наголошують у міжнародній організації.

Разом з Україною в розділі "частково вільних" країн перебувають 59 інших держав і п'ять територій, серед яких Молдова, Угорщина, Албанія, Сербія, Македонія, Боснія та Герцеговина, Мексика, Пакистан, М'янма, Індонезія.

У розділ "невільних" потрапило 50 і вісім територій, зокрема Росія, Білорусь, Казахстан, Китай, Єгипет, Алжир, Лівія, Саудівська Аравія, Іран, Ірак.

"Вільними" визнано 86 країн і одну територію, серед яких США, Канада, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Польща, Велика Британія, країни Балтії, Бразилія, Аргентина, Чилі.

Загалом у звіті проаналізували 209 країн і територій.