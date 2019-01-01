В Мининфраструктуры рассчитывают, что реконструкция аэропорта "Одесса" завершится в этом году

19:01 05.02.2019 0 комментариев Одесса

Реконструкция аэропорта "Одесса" завершится во второй половине 2019 года.

Об этом сказал на пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент LIGA.net.

По словам министра, для завершения реконструкции аэропорта "Одесса" нужно 368,9 млн грн и они будут выделены в этом году.

"В 2018 году на реконструкцию аэропорта Одесса было выделено 757 млн грн. Общая стоимость реконструкции - 1,68 млрд грн. Для завершения необходимо профинансировать 368,9 млн грн, которые будут выделены в этом году", - сказал Омелян.

"После реконструкции аэропорт сможет обслуживать 3,5 млн пассажиров в течение двух лет после введения в эксплуатацию", - добавил министр.

Омелян также сообщил, что аэропорт "Одесса" находится на финальной стадии переговоров с двумя крупнейшими лоукостами, они должны полететь уже в этом году.

В конце ноября 2017 года компания "Автомагистраль-Юг" приступила к строительству новой взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Одесса". Сейчас работы временно приостановлены в связи с погодными условиями и возобновятся при благоприятном температурном режиме. По прогнозам специалистов, при бесперебойном финансировании и ударном темпе работ сдача объекта может состояться не ранее конца 2019 - начала 2020 года.

 



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