"Дальние рынки" уже не работают через порты Азовского бассейна

17:41 05.02.2019 0 комментариев Крым

На сегодня суда, которые направляются в Мариупольский и Бердянский морские порты, простаивают в акватории Азовского моря в среднем одни сутки.

Об этом сообщил и. о. председателя ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) Райвис Вецкаганс изданию Delo.UA, передают Порты Украины.

«Сегодня часть грузов уже обрабатывается в Николаеве, в порту «Ольвия». Сегодня «Метинвест» частично перешел в этот порт. Более того, из-за Керченского моста не заходят большие суда типа Panamax (…), дальние рынки уже не работают через порты Азовского бассейна, а перешли на николаевские и одесские порты. Потому нам нужно закончить строительство зернового комплекса в Мариуполе, потому как суда с зерном поменьше могут проходить через Керченский мост. Надеюсь, что осенью проект будет закончен», — рассказал Вецкаганс.

В июле 2018 года ГП «Мариупольский морской торговый порт» начало реализацию проекта по строительству специализированного перевалочного комплекса зерновых грузов годовой мощностью 1 млн тонн. Параллельно осуществляется реконструкция гидротехнической части причала №4. В январе 2019 года на строительстве терминала было залито 50% фундамента и забито 70% свай, а также началась установка четырех силосов из десяти запланированных.

Значительные проблемы Мариупольского и Бердянского морских портов вызваны российской военной агрессией на Донбассе, строительством моста через Керченский пролив и досмотром российскими силовиками судов в Керчь-Еникальском канале. По информации директора ГП «ММТП» Александра Олейника, за пять лет российской агрессии госстивидор потерял 10-11 млн тонн грузов, что соответствует примерно €200 млн.

В мае-ноябре 2018 года действия России в Керченском проливе и Азовском море создавали препятствия свободному судоходству 727 раз. В частности, зафиксированы 110 остановок судов посреди моря, 316 случаев искусственного удержания в Керченском проливе до разрешения на проход в Азовское море и 301 случай искусственного удержания на якорной стоянке в Азовском море перед входом в Керченский проливе до разрешения на проход в Черное море.

По данным АМПУ, Мариупольский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 9,6% — до 5,887 млн тонн, Бердянский морской порт — на 24,4%, до 1,812 млн тонн.



Ещё на эту тему:

19:01 05.02.2019
Süddeutsche Zeitung: Через російську агресію в Керченській протоці транспортні шляхи в Азовському морі поступово помирають
20:41 04.02.2019
Германия сорвала научную конференцию в Казани из-за участия "ректора" из оккупированного Крыма
19:01 04.02.2019
Оккупационное "правительство" Севастополя передало промплощадку судостроительному заводу входящему в концерн «Калашников»
16:41 04.02.2019
Пошуки капітана судна "Норд" тривають
15:01 04.02.2019
В оккупированном Крыму обвиняемых в терроризме и диверсиях ставят на профучет
12:21 04.02.2019
ДП «Бердянський морський торговельний порт» втратив через блокаду Азовського моря $4,6 млн
10:41 04.02.2019
Окупанти у Керчі зруйнували дамбу могильника токсичних відходів / Відео
21:06 01.02.2019
Блокада Азовського моря. Тенденції за січень 2019: нестійкі позитивні зрушення суб’єктивного характеру.
16:21 01.02.2019
Через блокаду Росією Азовського моря судновласники почали переорієнтувати вантажі в порти, розташовані в акваторії Чорного моря
09:01 01.02.2019
Росія, анексувавши Крим, анексувала і Керченську протоку - ДПС України
08:41 01.02.2019
«Київстар» припинив «обмін міжнародним трафіком» на окупованому Донбасі й у Криму
20:41 31.01.2019
Україна може втратити 1-1,5 млрд доларів доходів від повного закриття Азовського моря
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
Все новости страны
Армения Армения
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 05.02.2019
Прем'єр Македонії подякував Болгарії за можливість вступу до ЄС і НАТО
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
10:01 01.02.2019
Плавбаза Werra, що входить до складу військово-морських сил ФРН, в лютому відвідає два чорноморських порту в Болгарії
08:41 31.01.2019
Болгарія готується до двох можливих сценаріїв виходу Великої Британії з ЄС
Все новости страны
Греция Греция
16:21 05.02.2019
Грецію сколихнув потужний землетрус
15:50 05.02.2019
Іран розкритикував Грецію за те, що вона не купує його нафту
11:43 05.02.2019
П рем'єр Греціії заручився підтримкою більшості у парламенті
09:41 05.02.2019
США і Греція провели військові навчання біля підніжжя гори Олімп
Все новости страны
Грузия Грузия
13:27 05.02.2019
Американская корпорация построит в порту Поти новый терминал
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
18:41 05.02.2019
Россия хочет создать сухопутную версию "Калибра" до конца 2020 года
17:21 05.02.2019
Россия представит корабельный комплекс «Панцирь-МЕ» на зарубежной выставке
15:12 05.02.2019
Польща відмовиться від російського газу в кінці 2022 року, - уповноважений уряду
12:42 05.02.2019
"Время милых разговоров прошло": евродепутаты выступили против РФ
Все новости страны
Румыния Румыния
11:25 05.02.2019
Румунія спробує заблокувати свого кандидата на головного прокурора ЄС
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
14:21 04.02.2019
Прем'єрка Румунії звинуватила ЄС у подвійних стандартах
12:41 31.01.2019
У Румунії глави МЗС країн ЄС обговорять свою позицію щодо Венесуели
Все новости страны
Турция Турция
14:51 05.02.2019
Ердоган знову пригрозив наступом у Сирії
18:41 04.02.2019
Турция ратифицировала Гонконгскую конвенцию об утилизации судов
14:41 04.02.2019
Туреччина заявила, що хоче припинити ворожнечу з Грецією
09:21 04.02.2019
Туреччина підтвердила прямі контакти з Дамаском
Все новости страны
Украина Украина
19:21 05.02.2019
"Румунська спільнота України" має намір вимагати визнання румунської нацменшини корінним населенням
19:01 05.02.2019
Süddeutsche Zeitung: Через російську агресію в Керченській протоці транспортні шляхи в Азовському морі поступово помирають
19:01 05.02.2019
В Мининфраструктуры рассчитывают, что реконструкция аэропорта "Одесса" завершится в этом году
18:21 05.02.2019
Freedom House визнав Україну "частково вільною" країною, а окупований Крим - "невільним"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс