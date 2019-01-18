На сегодня суда, которые направляются в Мариупольский и Бердянский морские порты, простаивают в акватории Азовского моря в среднем одни сутки.

Об этом сообщил и. о. председателя ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) Райвис Вецкаганс изданию Delo.UA, передают Порты Украины.

«Сегодня часть грузов уже обрабатывается в Николаеве, в порту «Ольвия». Сегодня «Метинвест» частично перешел в этот порт. Более того, из-за Керченского моста не заходят большие суда типа Panamax (…), дальние рынки уже не работают через порты Азовского бассейна, а перешли на николаевские и одесские порты. Потому нам нужно закончить строительство зернового комплекса в Мариуполе, потому как суда с зерном поменьше могут проходить через Керченский мост. Надеюсь, что осенью проект будет закончен», — рассказал Вецкаганс.

В июле 2018 года ГП «Мариупольский морской торговый порт» начало реализацию проекта по строительству специализированного перевалочного комплекса зерновых грузов годовой мощностью 1 млн тонн. Параллельно осуществляется реконструкция гидротехнической части причала №4. В январе 2019 года на строительстве терминала было залито 50% фундамента и забито 70% свай, а также началась установка четырех силосов из десяти запланированных.

Значительные проблемы Мариупольского и Бердянского морских портов вызваны российской военной агрессией на Донбассе, строительством моста через Керченский пролив и досмотром российскими силовиками судов в Керчь-Еникальском канале. По информации директора ГП «ММТП» Александра Олейника, за пять лет российской агрессии госстивидор потерял 10-11 млн тонн грузов, что соответствует примерно €200 млн.

В мае-ноябре 2018 года действия России в Керченском проливе и Азовском море создавали препятствия свободному судоходству 727 раз. В частности, зафиксированы 110 остановок судов посреди моря, 316 случаев искусственного удержания в Керченском проливе до разрешения на проход в Азовское море и 301 случай искусственного удержания на якорной стоянке в Азовском море перед входом в Керченский проливе до разрешения на проход в Черное море.

По данным АМПУ, Мариупольский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 9,6% — до 5,887 млн тонн, Бердянский морской порт — на 24,4%, до 1,812 млн тонн.