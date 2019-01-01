Россия представит корабельный комплекс «Панцирь-МЕ» на зарубежной выставке

17:21 05.02.2019 0 комментариев Россия

Входящие в ГК Ростех АО «Рособоронэкспорт» и АО «НПО «Высокоточные комплексы» впервые на зарубежных выставках организуют презентацию корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-МЕ» разработки и производства АО «КБП им. академика А.Г.Шипунова».

Презентации комплекса ЗРАК «Панцирь-МЕ» пройдут 18 и 19 февраля в рамках выставки IDEX 2019 на месте установки его натурного образца, который будет представлен в центре объединенной российской экспозиции, организуемой Рособоронэкспортом, – на стенде Высокоточных комплексов (09-C20), сообщает ЦАМТО.

ЗРАК «Панцирь-МЕ» может размещаться на кораблях водоизмещением от 300 тонн. Комплекс обеспечивает надежную защиту кораблей от всех видов существующих и перспективных средств воздушного нападения во всем диапазоне условий их боевого применения с безусловной вероятностью, практически равной единице, в том числе низколетящих противокорабельных ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Комплекс способен осуществить одновременный обстрел четырех атакующих корабль целей, при этом зона поражения зенитных управляемых ракет составляет до 20 км по дальности до 15 км по высоте.

Кроме того, «Панцирь-МЕ» способен производить обстрел сначала ракетным вооружением, а в случае промаха ракет цель гарантированно уничтожается артиллеристским огнем.

В комплексе используется высокоинтеллектуальная многорежимная адаптивная радиолокационно-оптическая система управления. Все этапы боевой работы оператора – от поиска цели до ведения огня – полностью автоматизированы. Комбинированное использование радиолокационной и оптической системы управления обеспечивает всепогодность его работы в любое время суток. Все это позволяет гарантированно уничтожать цели на дальних подступах и в непосредственной близости.

 



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