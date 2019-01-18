8 лютого - День народження українського політв’язня Володимира Балуха, якого окупаційна влада кинула за грати через те, що він підняв Український прапор над своїм домом у Криму.

У цей день активісти Кримської правозахисної групи проводять акцію “Свободу Володимиру Балуху!”. Запрошуємо всіх приєднатися до події та привітати Володимира з днем народження, який він проводить у колонії Керчі.

Збираємося о 12:00 на Майдані Незалежності у Києві біля Монументу Незалежності (колона у центрі площі). Приходьте та підтримайте Володимира, який вже третій свій день народження зустрічає у російському полоні. На акції всі бажаючі можуть написати листа Володимиру, які будуть йому передані.

Якщо ви живете в іншому місті, підтримуйте Володимира участю в онлайн-флешмобі. Публікуйте свої фото з портретом Балуха у соцмережах разом з хештегами #FreeBalukh та #CrimeaisUkraine та пишіть, в якому населеному пункті зроблені ці фото.