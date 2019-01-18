Російські суди прикривають дії силовиків по "справі про смерть Веджіє Кашка"

16:41 05.02.2019 0 комментариев Крым

Підконтрольний РФ Київський суд окупованого Сімферополя відхилив апеляційну скаргу адвоката Миколи Полозова по "справі про смерть Веджіє Кашка".

Полозов оскаржив незаконні дії слідчого, який заважав ознайомитися з матеріалами справи. Адвокат вважає, що суд прикриває дії силовиків.

Про це повідомив Микола Полозов, передає кореспондент УНН.

"Верховний суд" залишив постанову Київського райсуду першої інстанції в силі. При чому, це рішення було підготовлено заздалегідь.

"Суддя" вийшов на 40 секунд, повернувся з уже готовим рішенням. За цей час фізично неможливо роздрукувати рішення "суду". Очевидно, що російські суди тут прикривають дії російських силовиків", - заявив адвокат.

Раніше захист зверталася до Київського райсуду зі скаргами на незаконні дії старшого слідчого київського райвідділу Надії Балашової: при ознайомленні з матеріалами "справи про смерть Веджіє Кашка" вона навмисне закрила частину інформаці, а саме персональні особисті дані співробітників МВС Росії і Росгвардіі, які здійснювали затримання Веджіє Кашка.

Полозов заявив, що силовики потенційно можуть бути причетні до її смерті.

За словами Полозова, слідчий Балашова зізналася, що приховала інформацію за наказом свого керівництва. На судовому засіданні 5 лютого адвокат просив скасувати постанову Київського райсуду першої інстанції і розглянути справу заново.

"Потім, в Київському райсуді, я планував вимагати винести окрему ухвалу щодо слідчого Балашової та її керівника, начальника слідчого відділу", - додав Полозов.

Однак кримський суд відхилив апеляцію і залишив постанову Київського райсуду першої інстанції в силі.

"При чому, це рішення було підготовлено заздалегідь. Суддя вийшов на 40 секунд, повернувся з уже готовим рішенням. За цей час фізично неможливо роздрукувати рішення суду. Очевидно, що російські суди тут прикривають дії російських силовиків", - зазначив Полозов.

Адвокат додав, що незалежно від винесеного рішення продовжить з'ясовувати обставини смерті Веджіє Кашка.

Нагадаємо, 23 листопада 2017 року російські силовики затримали в Сімферополі активістів Бекіра Дегерменджі, Казима Аметова, Асана Чапуха і Руслана Трубача. Їх звинувачують у вимаганні грошей у громадянина Туреччини.

При затриманні російськими силовиками стало погано ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Вона пізніше померла в кареті "швидкої допомоги".

Підконтрольний РФ Київський суд окупованого Сімферополя не змінив запобіжний захід фігурантам "справи Веджіє Кашка" Асану Чапуху і Руслану трубач з домашнього арешту на підписку про невиїзд.



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