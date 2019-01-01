Грецію сколихнув потужний землетрус
|16:21 05.02.2019
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|Греция
Землетрус магнітудою 5,2 стався у північно-західній Греції сьогодні близько 4:30.
Про це повідомляє "Катимерині", передає УНН.
Епіцентр підземних поштовхів зафіксовано на відстані 14 кілометрів від узбережжя Превеза і 294 кілометри на північний захід від Афін.
Мер Превеза Христос Баіліс в ефірі радіо “Skai” зазначив, що нещодавно в цьому районі стався землетрус магнітудою 4,4 бала за шкалою Ріхтера.
Інформації про жертви і руйнування наразі не надходило.
Як зазначили в Інституті геодинаміки Національної обсерваторії Афін, підземний поштовх також було відчутно у грецькому місті Яніна.
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