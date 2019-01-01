Землетрус магнітудою 5,2 стався у північно-західній Греції сьогодні близько 4:30.

Про це повідомляє "Катимерині", передає УНН.

Епіцентр підземних поштовхів зафіксовано на відстані 14 кілометрів від узбережжя Превеза і 294 кілометри на північний захід від Афін.

Мер Превеза Христос Баіліс в ефірі радіо “Skai” зазначив, що нещодавно в цьому районі стався землетрус магнітудою 4,4 бала за шкалою Ріхтера.

Інформації про жертви і руйнування наразі не надходило.

Як зазначили в Інституті геодинаміки Національної обсерваторії Афін, підземний поштовх також було відчутно у грецькому місті Яніна.