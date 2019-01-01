В январе 2019 года админграницу с оккупированным Крымом по сравнению с январем прошлого года пересекло меньше граждан.

Об этом сообщает QHA со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В течение прошлого месяца КПВВ в обоих направлениях пересекли на 10% меньше граждан, чем в январе 2018 года, а количество транспортных средств уменьшилась на 16%.