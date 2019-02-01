Іранський міністр нафти Біжан Зангане у вівторок, 5 лютого, розкритикував Грецію та Італію за те, що вони не купують іранську нафту, незважаючи на виключний дозвіл з боку США робити це без ризику потрапити під їхні санкції.

Про це заявив міністр нафти Ірану Біжан Зангане, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

США у листопаді відновили санкції проти Тегерана після того, як президент Дональд Трамп у травні вийшов з міжнародної ядерної угоди з Іраном 2015 року, за якою вони були скасовані. Вісім країн (Китай, Індія, Греція, Італія, Тайвань, Японія, Туреччина та Південна Корея) США на півроку вивели з-під "нафтових санкцій".

"Жодна європейська країна не купує нафту з Ірану, крім Туреччини", - сказав міністр Зангане.

"Греція та Італія отримали звільнення від Америки, але вони не купують іранську нафту, і вони не відповідають на наші питання", - зазначив він.

Зангане сказав, що американські санкції проти Ірану є складнішими, ніж ірансько-іракська війна 1980-х років, але сказав, що Тегеран не дозволить США знизити експорт нафти до нуля.