Порт «Черноморск» (Одесская область) принял последнюю партию из 30 локомотивов, построенных компанией General Electric для «Укрзалізниці».

Как сообщил глава правления «УЗ» Евгений Кравцов, вчера, 4 февраля, оставшиеся пять локомотивов отправили из порта на Крюковский вагоностроительный завод, пишет Думская.

«Там на доукомплектации находятся еще десять американских локомотивов», – уточнил он.

Сотрудники «Укрзалізниці» уже задействовали новую технику, в том числе на Одесской железной дороге. По словам руководителя компании, она оказалась очень эффективной.

«Как пример, на 30% экономим топливо на участке «Запорожье – Камыш-Заря – Волноваха». К тому же, машины старого парка проходят в среднем 360 км, а тепловозы GE – 540… Пятнадцать новых локомотивов сегодня обеспечивают четверть теплотяги в трех региональных филиалах, где они работают: приднепровском, донецком и одесском», — добавил Евгений Кравцов.

Напомним, рамочное соглашение между «Укрзалізницей» и General Electric предусматривает 15-летнее партнерство в части обновления и модернизации тягового подвижного состава, первый этап которого – поставка УЗ 30 новых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10%.

В дальнейшем уровень локализации планируют довести до 40%. Американскими в тепловозах останутся только силовые агрегаты и сопровождающие узлы.

Стоимость одного локомотива — 4,68 млн долларов (с НДС).