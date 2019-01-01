Польща відмовиться від російського газу в кінці 2022 року, - уповноважений уряду

15:12 05.02.2019 0 комментариев Россия

В кінці 2022 року Польща стане остаточно незалежною від постачань газу з Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо", про це повідомив уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський.

Він повідомив, що саме в цей час закінчуються колишні зобов'язання Польщі щодо придбання блакитного палива, зате з'являться нові можливості. Вони пов'язані із завершенням восени цього року інвестиції Baltic Pipe - газопроводу, який з'єднає поклади Північного моря, через Данію і Балтійське море з Польщею.

Диверсифікації постачань блакитного палива мають також сприяти наступні контракти на придбання скрапленого природного газу із Сполучених Штатів та Катару.

Польський уряд запевняє, що його енергетична політика є реалізацією цілей енергетичної політики Європейського Союзу: посилення конкуренції, інтеграція ринків газу, збільшення безпеки постачань, а також реалізація принципів сталого розвитку.

Нагадаємо, раніше Петро Наїмський застеріг, що Nord Stream-2 може слугувати для поглибленої розвідки Росії.



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