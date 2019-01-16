Ердоган знову пригрозив наступом у Сирії

14:51 05.02.2019 0 комментариев Турция

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що досі не побачив прийнятного плану щодо створення "зони безпеки" на північному сході Сирії три тижні після того, як президент США Дональд Трамп запропонував створити зону.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Немає жодного задовільного плану, якого б конкретно представили перед нами", - сказав Ердоган на парламентському засіданні своєї партії. "Звичайно, ми лояльні до наших угод, наша обіцянка - це обіцянка. Але наше терпіння не безмежне".

Туреччина хоче очистити зону від сирійських курдів YPG, яких підтримує США. Ердоган також заявив, що якщо терористів не виведуть з північного міста Манбідж через кілька тижнів, Туреччина більше не чекатиме.

Анкара розглядає YPG як частину Робочої партії Курдистану (PKK), яка десятиліттями влаштовує заколоти на турецькій землі, і пообіцяла почати наступ на її позиції на півночі Сирії, навіть якщо оголошений вихід військ США затягнеться. Курди намагаються домовитися з урядом президента Башара Асада та його союзником Росією щодо недопущення наступу турків.



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