Оккупанты учились передавать запасы между кораблями в Черном море
|14:30 05.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Черноморский флот страны-агрессора провел специальное учение по приему и передаче запасов материальных средств между кораблями в акватории Черного моря.
Так, многоцелевое судно обеспечения ВТН-73 выполнило на ходу доснабжение малого противолодочного корабля, сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ.
«В рамках специального учения экипаж ВТН-73 отработал доснабжение МПК «Ейск» на ходу до полных норм в море различными видами горюче-смазочных материалов и материальных средств траверзным способом», - говорится в сообщении.
Во время учения корабли отработали порядок совместного и одиночного маневрирования с занятием наиболее удобных позиций для приема-передачи грузов.
Справка: Траверзный способ приема и передачи грузов - основной способ доснабжения кораблей на ходу в море и является единственным при передаче боеприпасов и твердых грузов.
Он обладает рядом преимуществ перед кильватерным способом:
- допускает проведение грузовых операций при скорости принимающего и передающего кораблей до 20 уз (при волнении моря до 4 - 5 баллов);
- при передаче топлива требует топливных шлангов меньшей длины;
- топливные шланги не касаются воды, что уменьшает вероятность их разрыва;
- дает возможность организовать передачу топлива и грузов одновременно с обоих бортов судна снабжения по нескольким линиям (дорогам).
Ещё на эту тему:
Призначені дати розгляду апеляційних скарг щодо продовження арешту українських моряків
Стан здоров'я шести військовополонених моряків погіршився
У "Лефортово" доставили продуктові набори для українських моряків
Подтверждение факта заражения российскими тюремными врачами военнопленного гепатитом будут иметь серьезные последствия
Оккупанты грозят принудительно приземлять и вскрывать залетающие в Крым украинские дроны
Україна і Німеччина обговорили блокування судноплавства Росією
Аналізи утримуваного в Росії наймолодшого українського військового моряка показали гепатит В і С
В ОС заявляють, що загроза створення Росією так званого «сухопутного коридору» до Криму зберігається
Українські консули відвідали в російському СІЗО пораненого моряка