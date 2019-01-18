Черноморский флот страны-агрессора провел специальное учение по приему и передаче запасов материальных средств между кораблями в акватории Черного моря.

Так, многоцелевое судно обеспечения ВТН-73 выполнило на ходу доснабжение малого противолодочного корабля, сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ.

«В рамках специального учения экипаж ВТН-73 отработал доснабжение МПК «Ейск» на ходу до полных норм в море различными видами горюче-смазочных материалов и материальных средств траверзным способом», - говорится в сообщении.

Во время учения корабли отработали порядок совместного и одиночного маневрирования с занятием наиболее удобных позиций для приема-передачи грузов.

Справка: Траверзный способ приема и передачи грузов - основной способ доснабжения кораблей на ходу в море и является единственным при передаче боеприпасов и твердых грузов.

Он обладает рядом преимуществ перед кильватерным способом:

- допускает проведение грузовых операций при скорости принимающего и передающего кораблей до 20 уз (при волнении моря до 4 - 5 баллов);

- при передаче топлива требует топливных шлангов меньшей длины;

- топливные шланги не касаются воды, что уменьшает вероятность их разрыва;

- дает возможность организовать передачу топлива и грузов одновременно с обоих бортов судна снабжения по нескольким линиям (дорогам).