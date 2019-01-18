С 2005 года в мире наблюдается глобальное снижение уровня политических и гражданских свобод, в том числе — растет тенденция этнических чисток в разных странах мира.

Об этом говорится в новом отчете Freedom House под названием Freedom in the world 2019 ( «Свобода в мире в 2019 году, передает ATR.

Так, в 2005 году насчитывалось только три страны в мире, где насильно пытались изменить этнический состав населения. В 2019 году таких стран уже 11, а масштабы деятельности только возрастают. Показательный пример — репрессии России против крымских татар в оккупированном Крыму.

«Российская оккупация Крыма включает в себя целенаправленные репрессии против крымских татар и тех, кто настаивает на сохранении своей украинской идентичности», — говорится в отчете.

Также этнические чистки наблюдаются в Сирии и Мьянме, Китае и ряде других стран мира.

Напомним, организации Freedom House занимается поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека в различных странах мира.