Стан здоров'я шести військовополонених моряків погіршився

13:48 05.02.2019 0 комментариев Крым

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що фізичний стан шести українських моряків, які утримуються у російському СІЗО, погіршується. 

Про це омбудсмен повідомила в коментарі телеканалу "Прямий", пише ZN.UA.

Денісова зазначила, що є "тривожні звістки" щодо стану здоров'я Володимира Терещенка, Віктора Беспальченка, В'ячеслава Зінченка, Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороки. Омбудсмен додала, що українці тримаються й не дають жодних показів.

"Безумовно фізичний стан погіршується в таких умовах, як розповідає Російська Федерація, дуже гарних, але підтвердження цьому немає. Безумовно наносить їм таку шкоду для їхнього здоров'я", - сказала уповноважений ВР.

Крім того, вона повідомила, що очікує на результати повторних аналізів моряка Андрія Ейдера для підтвердження ймовірного зараження вірусом гепатиту.

"Дійсно, через обстеження стало відомо, що у нього є гепатит В. Зараз ми чекаємо на додаткове підтвердження цієї інформації", - сказала Денісова. Раненого військовополоненого могли заразити гепатитом під час оперативного втручання, зауважила омбудсмен.

Денісова також повідомила журналістам, що сьогодні запланована зустріч із представниками Ради Європи, де вона наполягатиме на переданні поранених моряків до третьої країни, якщо Росія не може їх вилікувати.



Ещё на эту тему:

16:01 05.02.2019
Призначені дати розгляду апеляційних скарг щодо продовження арешту українських моряків
14:30 05.02.2019
Оккупанты учились передавать запасы между кораблями в Черном море
12:25 05.02.2019
У "Лефортово" доставили продуктові набори для українських моряків
11:01 05.02.2019
Подтверждение факта заражения российскими тюремными врачами военнопленного гепатитом будут иметь серьезные последствия
10:21 05.02.2019
Депутат Бундестага заявил о намерении России экономически высушить Азовское море
10:01 05.02.2019
Оккупанты грозят принудительно приземлять и вскрывать залетающие в Крым украинские дроны
21:01 04.02.2019
Україна і Німеччина обговорили блокування судноплавства Росією
20:21 04.02.2019
Аналізи утримуваного в Росії наймолодшого українського військового моряка показали гепатит В і С
18:21 04.02.2019
В ОС заявляють, що загроза створення Росією так званого «сухопутного коридору» до Криму зберігається
15:41 04.02.2019
Пряме військове вторгнення в Україну можливе лише як "крайній варіант" - Stratfor
14:01 04.02.2019
Українські консули відвідали в російському СІЗО пораненого моряка
11:21 04.02.2019
На полигонах в оккупированном Крыму проводят учения около тысячи военнослужащих
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
Все новости страны
Армения Армения
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 05.02.2019
Прем'єр Македонії подякував Болгарії за можливість вступу до ЄС і НАТО
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
10:01 01.02.2019
Плавбаза Werra, що входить до складу військово-морських сил ФРН, в лютому відвідає два чорноморських порту в Болгарії
08:41 31.01.2019
Болгарія готується до двох можливих сценаріїв виходу Великої Британії з ЄС
Все новости страны
Греция Греция
16:21 05.02.2019
Грецію сколихнув потужний землетрус
15:50 05.02.2019
Іран розкритикував Грецію за те, що вона не купує його нафту
11:43 05.02.2019
П рем'єр Греціії заручився підтримкою більшості у парламенті
09:41 05.02.2019
США і Греція провели військові навчання біля підніжжя гори Олімп
Все новости страны
Грузия Грузия
13:27 05.02.2019
Американская корпорация построит в порту Поти новый терминал
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
18:41 05.02.2019
Россия хочет создать сухопутную версию "Калибра" до конца 2020 года
17:21 05.02.2019
Россия представит корабельный комплекс «Панцирь-МЕ» на зарубежной выставке
15:12 05.02.2019
Польща відмовиться від російського газу в кінці 2022 року, - уповноважений уряду
12:42 05.02.2019
"Время милых разговоров прошло": евродепутаты выступили против РФ
Все новости страны
Румыния Румыния
11:25 05.02.2019
Румунія спробує заблокувати свого кандидата на головного прокурора ЄС
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
14:21 04.02.2019
Прем'єрка Румунії звинуватила ЄС у подвійних стандартах
12:41 31.01.2019
У Румунії глави МЗС країн ЄС обговорять свою позицію щодо Венесуели
Все новости страны
Турция Турция
14:51 05.02.2019
Ердоган знову пригрозив наступом у Сирії
18:41 04.02.2019
Турция ратифицировала Гонконгскую конвенцию об утилизации судов
14:41 04.02.2019
Туреччина заявила, що хоче припинити ворожнечу з Грецією
09:21 04.02.2019
Туреччина підтвердила прямі контакти з Дамаском
Все новости страны
Украина Украина
19:21 05.02.2019
"Румунська спільнота України" має намір вимагати визнання румунської нацменшини корінним населенням
19:01 05.02.2019
Süddeutsche Zeitung: Через російську агресію в Керченській протоці транспортні шляхи в Азовському морі поступово помирають
19:01 05.02.2019
В Мининфраструктуры рассчитывают, что реконструкция аэропорта "Одесса" завершится в этом году
18:21 05.02.2019
Freedom House визнав Україну "частково вільною" країною, а окупований Крим - "невільним"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс