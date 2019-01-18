Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що фізичний стан шести українських моряків, які утримуються у російському СІЗО, погіршується.

Про це омбудсмен повідомила в коментарі телеканалу "Прямий", пише ZN.UA.

Денісова зазначила, що є "тривожні звістки" щодо стану здоров'я Володимира Терещенка, Віктора Беспальченка, В'ячеслава Зінченка, Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороки. Омбудсмен додала, що українці тримаються й не дають жодних показів.

"Безумовно фізичний стан погіршується в таких умовах, як розповідає Російська Федерація, дуже гарних, але підтвердження цьому немає. Безумовно наносить їм таку шкоду для їхнього здоров'я", - сказала уповноважений ВР.

Крім того, вона повідомила, що очікує на результати повторних аналізів моряка Андрія Ейдера для підтвердження ймовірного зараження вірусом гепатиту.

"Дійсно, через обстеження стало відомо, що у нього є гепатит В. Зараз ми чекаємо на додаткове підтвердження цієї інформації", - сказала Денісова. Раненого військовополоненого могли заразити гепатитом під час оперативного втручання, зауважила омбудсмен.

Денісова також повідомила журналістам, що сьогодні запланована зустріч із представниками Ради Європи, де вона наполягатиме на переданні поранених моряків до третьої країни, якщо Росія не може їх вилікувати.