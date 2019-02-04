В старейшем порту Грузии Поти появится новый терминал, благодаря которому порт сможет принимать в год на 2,5 миллиона тонн грузов больше.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передает Sputnik.

Акватория в 25 гектаров будет углублена до 12 метров с водоизмещением в 50 тысяч тонн. Общая стоимость проекта 120 миллионов долларов, откуда 50 миллионов профинансирует американская корпорация частных зарубежных инвестиций OPIC.

На торжественной церемонии подписания соглашения с американской корпорацией присутствовали премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, президент Саломе Зурабишвили, представители законодательных и исполнительных органов власти, дипломатического корпуса и исполняющий обязанности посла США в Грузии Рос Уилсон.

По оценке главы правительства, это очень важное событие, так как развитие логистики особенно важно в процессе превращения Грузии в крупный региональный экономический центр.

"Это будет современный терминальный комплекс, которые привнесет масштабные изменений в экономику страны и региона. Я уверен, что этот проект станет примером не только в нашей стране, но и во всем регионе", - заявил Бахтадзе.

"Я хочу подчеркнуть, что строительство новой мощной морской инфраструктуры является еще одним шагом вперед в формировании Грузии как транспортного коридора, связывающего Европу и Азию, тем более что у нас есть цель, чтобы Грузия стала региональным экономическим центром и региональным хабом логистики и транспорта", - заявил Бахтадзе.

Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку–Тбилиси–Карс и проект глубоководного порта Анаклиа.

Железная дорога Баку–Тбилиси–Карс построена на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. В рамках проекта была построена железнодорожная линия от станции Ахалкалаки в Грузии до железнодорожной станции в городе Карс.

Строительство первого глубоководного порта в Грузии началось в декабре 2017 года. Его осуществляет Консорциум развития Анаклиа, который основали грузинская компания TBC Holding и американская компания Conti International LLC, известная девелоперская компания, занимающаяся проектами в сферах инфраструктуры и капитального строительства. Генеральный план порта был разработан совместно с международной компанией Maritime & Transport Business Solutions (MTBS).

Общая стоимость проекта — 2,5 миллиарда долларов. Старт работы порта намечен на 2021 год. Представители Консорциума не раз говорили, что развитие порта и города-спутника будет осуществляться по фазам. Всего их будет девять. А понадобится на все это более 50 лет.