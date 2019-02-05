В 2018 году из реестра резидентов "свободной экономической зоны" оккупированного Крыма было исключено около 50 инвесторов.

Об этом сообщил руководитель "управления" Федеральной налоговой службы России по оккупированному Крыму Роман Наздрачев, передает РИА Новости.

"Из 1300 участников было выявлено 300 наиболее рискованных организаций. Минэкономразвития исключило из реестра участников около 50", – сказал Наздрачев.

По его информации, дополнительные налоговые поступления в бюджет оккупированного Крыма от результатов работы "СЭЗ" в 2018 году составили 225 млн рублей.

Глава оккупационного ведомства добавил, что проверка деятельности участников зоны ведется постоянно.