"Время милых разговоров прошло": евродепутаты выступили против РФ

12:42 05.02.2019 0 комментариев Россия

В комиссии Европарламента по иностранным делам одобрили доклад латвийского депутата Сандры Калниете о состоянии отношений между Евросоюзом и РФ, в котором сделаны выводы, что Москва сейчас не может считаться стратегическим партнером ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской народной партии, передает ЛИГА.Новости.

"Со дня нападения на Грузию в 2008 году Россия превратилась из ответственного партнера на международной арене в опасное для своих соседей государство. Я глубоко убеждена, что время для приятного дипломатического языка прошло. Пришло время называть вещи своими именами", — заявила докладчик.

Калниете рекомендовала руководству ЕС направить "четкий сигнал о дальнейших санкциях", если Кремль продолжит придерживаться нынешнего внешнеполитического курса.

"Есть много разных взглядов на будущее отношений ЕС-Россия. Я полагаю, однако, что пока РФ продолжает оккупировать Украину и действовать против других европейских стран, рамки для какого-либо сотрудничества с ней крайне невелики", — сказала евродепутат, добавив, что соглашение о партнерстве "устарело".

Представитель Латвии рекомендовала продолжать ужесточать санкции против РФ до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию против Украины и других стран и не вернется в рамки международного права.

Калниете, однако, выступает за "избирательные контакты" с Россией в различных сферах, и считает, что необходимо поддерживать "гражданское общество в России".



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