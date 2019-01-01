"Время милых разговоров прошло": евродепутаты выступили против РФ
|12:42 05.02.2019
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|Россия
В комиссии Европарламента по иностранным делам одобрили доклад латвийского депутата Сандры Калниете о состоянии отношений между Евросоюзом и РФ, в котором сделаны выводы, что Москва сейчас не может считаться стратегическим партнером ЕС.
Об этом сообщила пресс-служба Европейской народной партии, передает ЛИГА.Новости.
"Со дня нападения на Грузию в 2008 году Россия превратилась из ответственного партнера на международной арене в опасное для своих соседей государство. Я глубоко убеждена, что время для приятного дипломатического языка прошло. Пришло время называть вещи своими именами", — заявила докладчик.
Калниете рекомендовала руководству ЕС направить "четкий сигнал о дальнейших санкциях", если Кремль продолжит придерживаться нынешнего внешнеполитического курса.
"Есть много разных взглядов на будущее отношений ЕС-Россия. Я полагаю, однако, что пока РФ продолжает оккупировать Украину и действовать против других европейских стран, рамки для какого-либо сотрудничества с ней крайне невелики", — сказала евродепутат, добавив, что соглашение о партнерстве "устарело".
Представитель Латвии рекомендовала продолжать ужесточать санкции против РФ до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию против Украины и других стран и не вернется в рамки международного права.
Калниете, однако, выступает за "избирательные контакты" с Россией в различных сферах, и считает, что необходимо поддерживать "гражданское общество в России".
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