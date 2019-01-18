У СІЗО Москви "Лефортово" вже доставили 24 продуктові набори для військовополонених українських моряків.

Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк в Facebook, пише Укрінформ.

Продуктові набори для наших моряків вже в СІЗО "Лефортово". Найскладніше ще попереду - тепер головне, щоб співробітники ізолятора прийняли все за точним описом", - написав він.

Він додав, що кожна з 24 сумок - іменна.

Цимбалюк зазначив, що "наші хлопці не тільки не будуть голодувати, але і відчують, що гроші на передачі зібрано простими громадянами України. Про них ніхто не забуває, їх чекають вдома".