У "Лефортово" доставили продуктові набори для українських моряків
|12:25 05.02.2019
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|Крым
У СІЗО Москви "Лефортово" вже доставили 24 продуктові набори для військовополонених українських моряків.
Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк в Facebook, пише Укрінформ.
Продуктові набори для наших моряків вже в СІЗО "Лефортово". Найскладніше ще попереду - тепер головне, щоб співробітники ізолятора прийняли все за точним описом", - написав він.
Він додав, що кожна з 24 сумок - іменна.
Цимбалюк зазначив, що "наші хлопці не тільки не будуть голодувати, але і відчують, що гроші на передачі зібрано простими громадянами України. Про них ніхто не забуває, їх чекають вдома".
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