С 5 февраля поезда Одесса-Москва и Харьков-Москва буду курсировать вдвое реже

12:04 05.02.2019 0 комментариев Украина

В связи с падением спроса "Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Сообщается, что с 5 февраля поезда № 24/23 Одесса - Москва - Одесса и № 20/19 Харьков - Москва - Харьков будут курсировать через день (ранее курсировали ежедневно). В УЗ отмечают, что это связано с падением пассажиропотока. В частности, в 2018 году в данном направлении перевезли на 20% пассажиров меньше, чем в 2017.

По статистике УЗ с конца лета 2018 украинцы стали чаще пользоваться железнодорожным сообщением со странами ЕС. За период с августа до конца прошлого года "Укрзализныця" перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в Россию.

Напомним, в сентябре министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина не понесет никаких материальных убытков из-за закрытия транспортного сообщения с Российской Федерацией.

Летом также стало известно, что у президента поддерживают ограничение ж/д сообщения Украины с Россией.

 



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