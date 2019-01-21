П рем'єр Греціії заручився підтримкою більшості у парламенті
|11:43 05.02.2019
|0 комментариев
|Греция
Четверо незалежних грецьких депутатів та двоє представників "Незалежних греків" повідомили спікеру парламенту, що вони підтримають уряд прем'єр-міністра Алексіса Ципраса під час майбутніх парламентських голосувань, не приєднуючись до фракції партії "СІРІЗА".
Про це пише Bloomberg з посиланням на лист депутатів, передає Європейська правда.
Цей крок збільшує підтримку Ципраса до 151 законодавця в 300-місному парламенті. Раніше голова уряду міг розраховувати на 145 голосів.
У січні ліворадикально-праворадикальний коаліційний уряд Ципраса розвалився, коли лідер правої його частини АНЕЛ ("Незалежні греки") і міністр оборони Панос Камменос оголосив про свою відставку.
Камменос подав у відставку, заявивши про розбіжності з прем’єром Алексісом Ципрасом щодо угоди про зміну назви Македонії.
Нагадаємо, парламент Греції 25 січня ратифікував угоду з Македонією про зміну її назви.
Ещё на эту тему:
Посли країн НАТО схвалили текст протоколу про приєднання Північної Македонії до Альянсу
Столтенберг закликав послів НАТО затвердити приєднання Македонії
Парламент Греції погодив назву для Македонії
У Греції відклали голосування про угоду з Македонією
Парламент Греції визначив дату голосування за угоду з Македонією
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
МЗС Греції просить Росію не втручатися в її внутрішні справи через угоду з Македонією
Прем'єр Греції ініціює вотум довіри його урядові
Угода із Македонією може знищити грецький коаліційний уряд
Афины против использования политики санкций в отношениях с Москвой