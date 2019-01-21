П рем'єр Греціії заручився підтримкою більшості у парламенті

11:43 05.02.2019 0 комментариев Греция

Четверо незалежних грецьких депутатів та двоє представників "Незалежних греків" повідомили спікеру парламенту, що вони підтримають уряд прем'єр-міністра Алексіса Ципраса під час майбутніх парламентських голосувань, не приєднуючись до фракції партії "СІРІЗА".

Про це пише Bloomberg з посиланням на лист депутатів, передає Європейська правда.

Цей крок збільшує підтримку Ципраса до 151 законодавця в 300-місному парламенті. Раніше голова уряду міг розраховувати на 145 голосів.

У січні ліворадикально-праворадикальний коаліційний уряд Ципраса розвалився, коли лідер правої його частини АНЕЛ ("Незалежні греки") і міністр оборони Панос Камменос оголосив про свою відставку.

Камменос подав у відставку, заявивши про розбіжності з прем’єром Алексісом Ципрасом щодо угоди про зміну назви Македонії.

Нагадаємо, парламент Греції 25 січня ратифікував угоду з Македонією про зміну її назви.



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