Румунія спробує заблокувати свого кандидата на головного прокурора ЄС

11:25 05.02.2019 0 комментариев Румыния

Колишня очільниця Національного агентства по боротьбі з корупцією Румунії Лаура Кодруца Ковеші посіла перше місце у процедурі відбору на посаду головного прокурора Європейської прокуратури (EPPO).

Відповідний документ у своєму Facebook опублікував румунський депутат Юліан Булай, пише Європейська правда.

Окрім Ковеші до списку претендентів потрапили француз Жан-Франсуа Боне і німець Андрес Ріттер. Серед них Європарламент обере переможця.

Міністр юстиції Румунії Тудорел Тоадер заявив, що зробить все можливе, щоб заблокувати призначення Ковеші, пише Аdevarul.ro.

"Європейський Союз, безумовно, не знає про зловживання, здійснені пані Ковеші під час свого перебування на посаді голови румунського антикорупційного агентства", - сказав Тоадер. "Я буду звертатися до всіх європейських міністрів юстиції, щоб повідомити їм, чому вона була звільнена з посади".

Президент Клаус Йоганніс був змушений звільнити  Ковеші у липні 2018 року, коли Конституційний суд Румунії зобов'язав його дотримуватися вимоги уряду про її звільнення, незважаючи на те, що глава держави виступив проти цього кроку. Після звільнення Ковеші працює в офісі генерального прокурора на посаді головного антикорупційного стратега.

Уряд Румунії під проводом соціал-демократів намагається послабити боротьбу з корупцією з моменту перемоги на виборах у грудні 2016 року, звинувачуючи антикорупційних прокурорів у тому, що вони зловживають своєю владою.

Кілька змін у законі про декриміналізацію злочинів, пов'язаних з корупцією, призвели до масових протестів минулого року.



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