Адвокаты украинского военнопленного моряка Андрея Эйдера будут добиваться его госпитализации в Украину или третью страну.

Об этом в комментарии InfoResist рассказал Николай Полозов, координатор группы адвокатов, которые защищают захваченных Россией украинских моряков.

«Когда его перевозили из СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО «Лефортово» ему выдали выписной эпикриз, поскольку он в СИЗО находился в больнице. В этом эпикризе написано, что, действительно, у него есть гепатит В, но при этом сам эпикриз датирован 20 ноября, за пять дней до событий (захвата в плен, — ред.), возможно там какая-то техническая ошибка. Надо отметить, что мы не видели выписной эпикриз из керченской больницы, где его госпитализировали, но ранее на суд следственный изолятор «Матроссская тишина» представлял краткую медицинскую справку о состоянии здоровья Эйдера и там ничего про гепатит В не было», — сообщил адвокат.

Сейчас защита моряка ждет подтверждения этого эпикриза, Эйдеру назначили новый анализ.

«Поэтому сейчас назначен ему дополнительный анализ, врачем следственного изолятора «Лефортово». Мы будем соответственно ждать подтверждения или опровержения этого эпикриза. Если действительно выяснится тот факт, что российские тюремные врачи заразили военнопленного гепатитом В, то это будет иметь за собой достаточно серьезные последствия. В том числе и по юридический линии, и по политической», — говорит Полозов.

Также адвокат рассказал о дальнейших действия, которые будут предприниматься для защиты и лечения Андрей Эйдера.

«Прежде всего мы будем требовать, чтобы его переместили из СИЗО в больницу, в которой находятся медики, как минимум, не связанные с системой ФСИН. В ближайшее время мы должны получить ответ на наше ходатайство, которое ранее заявлялось о том, чтобы Эйдера госпитализировали в Украину либо в нейтральную страну. Соответственно уже предприняли ряд необходимых действий в независимости от того, подтверждается диагноз или не подтверждается. Для того, чтобы максимально сейчас добиться для него независимого обследования, как минимум, как максимум — лечения в том числе и приобретенных заболеваний здесь, в России», — сообщил он.

Напомним, ранее о том, что у 19-летнего моряка Андрей Эйдера выявили гепатит, сообщила его адвокат Александра Маркова.