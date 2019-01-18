Депутат Бундестага заявил о намерении России экономически высушить Азовское море
|10:21 05.02.2019
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|Крым
Депутат Бундестага Мануэль Саррацин после анализа ситуации в Мариуполе высказал мнение, что Россия через блокировку украинских портов намеревается экономически высушить Азовское море.
"Я побывал в Мариуполе, могу сказать, что каждый корабль задерживают на 1 – 3 дня из-за контроля и морских ограничений во время прохождения Керченского пролива", – написал немецкий депутат в своем Twitter, передает Главред.
Саррацин приехал с визитом в Украину, где планирует провести ряд встреч с украинскими политиками, дипломатами и представителями ОБСЕ.
Немецкий эксперт в восточноевропейской политике подчеркивает, что власти Мариуполя, руководство порта и граждане города настроены бороться за свой порт. Он добавил, что в Мариуполе каждый корабль задерживается до трех дней и это может выяснить каждый желающий, запросив статистику.
"Германия может помочь! Бесплатной навигацией, а также с улучшением инфраструктуры и экологической ситуации", – добавляет Саррацин.
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