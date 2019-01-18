Суд в окупованому Криму розглядає скаргу в справі про смерть Веджіє Кашка
|10:45 05.02.2019
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|Крым
Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму 5 лютого розглядає апеляційну скаргу в справі про смерть ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.
«Буде розгляд скарг адвоката на незаконні дії слідчого в перешкоджанні ознайомленню захисту з матеріалом перевірки, виражені в приховування частини інформації», – повідомляє Радіо Свобода з посиланням на «Кримську правозахисну групу».
У листопаді 2017 року 82-річна ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка померла після затримань кримських татар у Сімферополі. Російські силовики звинувачують затриманих у «вимаганні в особливо великому розмірі» в громадянина Туреччини.
У січні 2019 року уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала Росію припинити переслідування фігурантів «справи Веджіє Кашка» та інших кримськотатарських активістів в анексованому Криму.
Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».
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