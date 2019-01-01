США і Греція провели в січні спільні військові навчання біля підніжжя гори Олімп, що вказує на подальші розширення військової присутності Сполучених Штатів в цій країні.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal, передає УНН.

За її даними, сценарій маневрів передбачав висадку підрозділів ЗС обох країн з вертольотів. Відпрацьовувалася координація дій при виконанні завдання з порятунку екіпажу збитого умовним противником вертольота або літака.

“Для Греції важливо мати сильного союзника, а для США важливо вступати в альянс із стабільною країною в нинішній нестабільній обстановці”, — наводить видання слова грецького бригадного генерала Георгеоса Фасулоса, який спостерігав за навчаннями.

Як повідомляла газета Kathimerini, в жовтні минулого року тодішній міністр національної оборони Греції Панос Камменос запропонував під час зустрічі в Пентагоні його тодішньому голові Джеймс Меттісу створити постійні американські військові бази поблизу грецьких міст Волос, Ларіса і Александруполіс, крім наявної бази США в порті Суду в однойменній затоці на острові Крит.

Меттіс підтвердив тісну співпрацю між Грецією і США в оборонному секторі і висловив задоволення у зв’язку з зобов’язанням Греції підтримувати оборонні витрати на рівні 2%, а також у зв’язку з угодою між двома країнами про модернізацію винищувачів F-16.