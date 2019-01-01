У Європарламенті заявили, що Росія більше не є стратегічним партнером ЄС
|09:21 05.02.2019
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|Россия
Члени комісії Європарламенту підтримали доповідь депутата від Латвії Сандри Калніете про те, що Росію не можна вважати стратегічним партнером ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської народної партії, в яку входить Калнієте.
"У нинішніх умовах Росія більше не може вважатися стратегічним партнером. ЄС має направити чіткий сигнал про подальші санкції, якщо незаконні дії Росії продовжаться", - заявила депутат від Латвії.
Вона зазначила, що необхідно посилювати санкції до тих пір, доки Росія не припинить свою агресію, в тому числі вона згадала анексію Криму і компанії з дезінформації, що проводяться російською розвідкою.
"Існує багато різних поглядів на майбутнє відносин між ЄС і Росією. Однак я вважаю, що для будь-яких рамок співпраці дуже мало місця, поки Росія продовжує окупувати Україну і виступає проти інших європейських країн", - зазначила Калнієте.
Водночас депутат наголосила, що потрібно більше підтримувати громадянське суспільство в Росії і виступила за "вибіркову взаємодію".
Нагадаємо, Україна спільно з міжнародними партнерами з антиросійської коаліції готує "Азовський пакет" санкцій у відповідь на незаконну діяльність Росії в Керченській протоці.
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