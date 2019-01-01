Автор двох українських проектів Кримського моста, інженер-мостобудівник Георгій Росновський заявив про те, що під час будівництва моста були порушені всі норми судноплавства.

Про це він повідомив OBOZREVATEL, коментуючи опубліковані дані про фактичні глибини акваторії порту Керч, який почав дрібніти після будівництва моста в Крим, передає Укрінформ.

"Те, що вони будують, – це жахливо. Навіть є документи, в яких сказано, що будувати міст там не можна через умови судноплавства, там висота під мостом всього 35 метрів – це неприпустимо, повинно бути не менше 50, а краще 70 метрів. Невелика частина моста відкрита для судноплавства, а далі йдуть маленькі прольоти, це теж неприпустимо", – заявив Росновський.

За його словами, про проблеми судноплавства через спорудження моста повідомлялося ще 15 років тому.

"Є лист тодішнього капітана Керченського порту, який писав, що в цьому місці не можна будувати міст, тому що судноплавний канал має повороти, але ж Керченська протока ширша, ніж судноплавна частина. Через спорудження Кримського моста незрозуміло, де проходять межі судноплавства, тому деякі кораблі на мілину натикаються", – сказав мостобудівник.

Росновський вважає, що в районі Кримського моста необхідно проведення робіт з очищення і поглиблення каналу, але для цього знову варто проводити дослідження і виділяти додаткові гроші.

Нагадаємо, Росія почала будувати Керченський міст у квітні 2015 року, 15 травня 2018-го відбулося відкриття автодорожньої частини споруди, яка з'єднала російський Краснодарський край з Кримом.



