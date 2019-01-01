Прем'єр Македонії подякував Болгарії за можливість вступу до ЄС і НАТО

08:41 05.02.2019 0 комментариев Болгария

Прем'єр-міністр Республіки Північна Македонія Зоран Заєв адресував слова подяки уряду Болгарії за наданий шанс стати членом Євросоюзу і НАТО.

Про це він заявив у Софії під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Завдяки зусиллям болгарського уряду, Македонії надано шанс вступити до Європейського Союзу і стати 30-м членом НАТО. Наші дві держави є прикладом нових реалій на Балканах. Ми висловлюємо величезну подяку болгарського народу, прем'єру Бойко Борисову за цей історичний шанс», - наголосив Заєв.

Він висловив сподівання, що переговори щодо приєднання Македонії до ЄС почнуться в червні цього року. За його словами, це стало можливим завдяки особливій увазі, яку приділяла Болгарія під час свого головування в ЄС державам Західних Балкан.

Зі свого боку, глава болгарського уряду Бойко Борисов наголосив на особливій значущості і підписаної між Афінами і Скоп'є Угоди про перейменування Македонії на Республіку Північна Македонія. Угода була ратифікована парламентами обох країн.

Раніше під час свого візиту до Бухареста генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що Протокол про приєднання Республіки Північна Македонія до НАТО буде підписаний у першій декаді лютого.



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