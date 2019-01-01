На молдавсько-українському КПП дозволили проїзд всім авто

08:21 05.02.2019 0 комментариев Украина

З 5 лютого на спільному молдавсько-українському КПП «Паланка-Маяки-Удобне» на південній ділянці кордону буде дозволений проїзд для всіх категорій транспортних засобів.  

Винятки стосуватимуться автомобілів, які перевозять тютюн та тютюнові вироби або продукти, що підлягають ветеринарному та фітосанітарному контролю, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

Згідно з рішенням уряду Молдови, до 5 лютого проїзд був дозволений лише транспортним засобам до 3,5 тонн завважки, а також пасажирського транспорту місткістю до 22 місць.

Як відомо, спільний контрольно-пропускний пункт «Паланка-Маяки-Удобне» офіційно був відкритий 28 грудня 2018 року. У церемонії відкриття взяли участь Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп.

Проект був реалізований за фінансової допомоги Євросоюзу, уряду Молдови та Програмою розвитку ООН (UNDP). Загальна його вартість – 6,18 мільйона євро.

За статистичними даними, від моменту відкриття КПП перетнули понад 13 тисяч транспортних одиниць. Загалом на молдавсько-українському кордоні, включаючи центральну (придністровську) її ділянку, відкриті шість спільних контрольно-пропускних пунктів.



Ещё на эту тему:

13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
11:20 03.10.2018
Молдова и Украина обсуждают возможность пересечения границы по ID-картам
08:54 23.08.2018
Украина и Молдова упростят систему перехода границы в Одесской области
20:47 06.08.2018
Пограничники задержали на границе с Молдовой партию радиоактивных аквалангов
17:50 11.07.2018
Премьер Молдовы требует ускорить создание совместных КПП на границе с Украиной
18:28 26.06.2018
в Одессе прошло тридцатое заседание консультативного совета EUBAM
15:34 31.05.2018
Совместные молдавско-украинские посты не подлежат обсуждению - вице-премьер по реинтеграции
11:44 24.05.2018
Молдова и Украина будут совместно контролировать еще два КПП на приднестровском участке границы
11:23 16.05.2018
Усилен контроль на молдо-украинской границе
13:09 24.04.2018
Молдова и Украина намерены открыть пункт пропуска на Днестре в районе Паланки
15:32 19.04.2018
На украинско-молдавской границе откроют еще два совместных КПП
14:15 12.04.2018
Украина и Молдова упростят пересечение общей границы
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
Все новости страны
Армения Армения
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 05.02.2019
Прем'єр Македонії подякував Болгарії за можливість вступу до ЄС і НАТО
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
10:01 01.02.2019
Плавбаза Werra, що входить до складу військово-морських сил ФРН, в лютому відвідає два чорноморських порту в Болгарії
08:41 31.01.2019
Болгарія готується до двох можливих сценаріїв виходу Великої Британії з ЄС
Все новости страны
Греция Греция
16:21 05.02.2019
Грецію сколихнув потужний землетрус
15:50 05.02.2019
Іран розкритикував Грецію за те, що вона не купує його нафту
11:43 05.02.2019
П рем'єр Греціії заручився підтримкою більшості у парламенті
09:41 05.02.2019
США і Греція провели військові навчання біля підніжжя гори Олімп
Все новости страны
Грузия Грузия
13:27 05.02.2019
Американская корпорация построит в порту Поти новый терминал
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
18:41 05.02.2019
Россия хочет создать сухопутную версию "Калибра" до конца 2020 года
17:21 05.02.2019
Россия представит корабельный комплекс «Панцирь-МЕ» на зарубежной выставке
15:12 05.02.2019
Польща відмовиться від російського газу в кінці 2022 року, - уповноважений уряду
12:42 05.02.2019
"Время милых разговоров прошло": евродепутаты выступили против РФ
Все новости страны
Румыния Румыния
11:25 05.02.2019
Румунія спробує заблокувати свого кандидата на головного прокурора ЄС
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
14:21 04.02.2019
Прем'єрка Румунії звинуватила ЄС у подвійних стандартах
12:41 31.01.2019
У Румунії глави МЗС країн ЄС обговорять свою позицію щодо Венесуели
Все новости страны
Турция Турция
14:51 05.02.2019
Ердоган знову пригрозив наступом у Сирії
18:41 04.02.2019
Турция ратифицировала Гонконгскую конвенцию об утилизации судов
14:41 04.02.2019
Туреччина заявила, що хоче припинити ворожнечу з Грецією
09:21 04.02.2019
Туреччина підтвердила прямі контакти з Дамаском
Все новости страны
Украина Украина
19:21 05.02.2019
"Румунська спільнота України" має намір вимагати визнання румунської нацменшини корінним населенням
19:01 05.02.2019
Süddeutsche Zeitung: Через російську агресію в Керченській протоці транспортні шляхи в Азовському морі поступово помирають
19:01 05.02.2019
В Мининфраструктуры рассчитывают, что реконструкция аэропорта "Одесса" завершится в этом году
18:21 05.02.2019
Freedom House визнав Україну "частково вільною" країною, а окупований Крим - "невільним"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс