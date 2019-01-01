З 5 лютого на спільному молдавсько-українському КПП «Паланка-Маяки-Удобне» на південній ділянці кордону буде дозволений проїзд для всіх категорій транспортних засобів.

Винятки стосуватимуться автомобілів, які перевозять тютюн та тютюнові вироби або продукти, що підлягають ветеринарному та фітосанітарному контролю, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

Згідно з рішенням уряду Молдови, до 5 лютого проїзд був дозволений лише транспортним засобам до 3,5 тонн завважки, а також пасажирського транспорту місткістю до 22 місць.

Як відомо, спільний контрольно-пропускний пункт «Паланка-Маяки-Удобне» офіційно був відкритий 28 грудня 2018 року. У церемонії відкриття взяли участь Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп.

Проект був реалізований за фінансової допомоги Євросоюзу, уряду Молдови та Програмою розвитку ООН (UNDP). Загальна його вартість – 6,18 мільйона євро.

За статистичними даними, від моменту відкриття КПП перетнули понад 13 тисяч транспортних одиниць. Загалом на молдавсько-українському кордоні, включаючи центральну (придністровську) її ділянку, відкриті шість спільних контрольно-пропускних пунктів.