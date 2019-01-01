Окупанти анонсували візит "делегації з Британії"
|08:01 05.02.2019
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|Крым
Окупований Крим в квітні відвідає делегація з Великої Британії, яка буде складатися з 15 осіб.
Про це в інтерв’ю одній з газет РФ повідомив так званий “глава республіки” Сергій Аксьоно УНН.
“Ми очікуємо прибуття близько 15 британських політиків, експертів і бізнесменів. Делегація з цієї країни відвідає острів вперше з 2014 року ”, - сказав він.
Аксьонов зазначив, що раніше в анексований Крим приїжджали британці, однак не в складі делегації. За словами глави регіону, вони візьмуть участь в так званому “V Ялтинському міжнародному економічному форумі (ЯМЕФ)”, який пройде з 18 по 20 квітня.
“Співголова ЯМЕФ” Андрій Назаров розповів, що в 2018 році на форум приїжджав депутат Європарламенту Білл Етрідж, який в цьому році очолить британську делегацію.
“Не дивлячись на позицію офіційного Лондона, британський бізнес бачить перспективи у співпраці з кримськими підприємцями. Як мінімум в промисловому і будівельному секторах економіки”, — зазначив він.
Етрідж підтвердив російським ЗМІ цю інформацію і висловив надію, що візит делегації з Британії внесе вклад у налагодження діалогу.
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