Україна і Німеччина обговорили блокування судноплавства Росією
|21:01 04.02.2019
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|Крым
Заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у понеділок, 4 лютого, зустрілася з депутатом німецького Бундестагу Мануелем Зарраціном.
Як повідомили у пресс-службі МЗС, під час зустрічі сторони зосередилися на проблемі вільного судноплавства в акваторії Азовського та Чорного морів, яке блокується Росією, передає УНН.
"Дії Росії щодо блокування вільного судноплавства в акваторії Азовського та Чорного морів є неприйнятними, порушують міжнародне право і спрямовані на дестабілізацію в регіоні", - зазначили у МЗС, пояснивши, що саме це питання Зеркаль обговорила при зустрічі з депутатом Бундестагу.
Зеркаль подякувала Зарраціну за його увагу до України, зокрема щодо проблеми свободи судноплавства. Про це свідчить візит німецького політика до Маріуполя, де він ознайомився з діяльністю морського порту та наслідками як економічними, так і соціальними, які несе місто через російську блокаду.
У ході зустрічі сторони також обговорили питання енергетичної безпеки. У цьому зв’язку наголошувалося на політичному характері проекту "Північний потік-2".
Як повідомлялося, представники уряду Німеччини на зустрічі з заступником міністра оборони України Анатолієм Петренком заявили, що Німеччина готова підтримувати Україну в питаннях стримування російської агресії шляхом присутності кораблів ВМС Бундесверу у Чорному морі.
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