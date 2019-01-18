Заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у понеділок, 4 лютого, зустрілася з депутатом німецького Бундестагу Мануелем Зарраціном.

Як повідомили у пресс-службі МЗС, під час зустрічі сторони зосередилися на проблемі вільного судноплавства в акваторії Азовського та Чорного морів, яке блокується Росією, передає УНН.

"Дії Росії щодо блокування вільного судноплавства в акваторії Азовського та Чорного морів є неприйнятними, порушують міжнародне право і спрямовані на дестабілізацію в регіоні", - зазначили у МЗС, пояснивши, що саме це питання Зеркаль обговорила при зустрічі з депутатом Бундестагу.

Зеркаль подякувала Зарраціну за його увагу до України, зокрема щодо проблеми свободи судноплавства. Про це свідчить візит німецького політика до Маріуполя, де він ознайомився з діяльністю морського порту та наслідками як економічними, так і соціальними, які несе місто через російську блокаду.

У ході зустрічі сторони також обговорили питання енергетичної безпеки. У цьому зв’язку наголошувалося на політичному характері проекту "Північний потік-2".

Як повідомлялося, представники уряду Німеччини на зустрічі з заступником міністра оборони України Анатолієм Петренком заявили, що Німеччина готова підтримувати Україну в питаннях стримування російської агресії шляхом присутності кораблів ВМС Бундесверу у Чорному морі.