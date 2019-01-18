Германия отменила конференцию, которая должна была состояться в Казани, из-за того, что в ней планировалось участие ректора вуза из оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России, передает БИЗНЕС Online.

Речь идет о пятой встрече руководителей российских и германских образовательных и научно-исследовательских организаций, запланированной на 4−6 февраля. Это одно из самых значимых мероприятий в рамках российско-германского «перекрестного» года научно-образовательных партнерств 2018–2020 годов, подчеркнули в МИДе.

Отмечается, что в конференции планировалось участие "ректора" так называемого "Крымского федерального университета" Андрея Фалалеева. Однако за неделю до запуска форума МИД Германии и Конференция вузов ФРГ потребовали от организаторов «в ультимативной форме» «воспрепятствовать его присутствию на встрече под предлогом непризнания официальным Берлином принадлежности России Крыма и города Севастополя».

«По сути, речь идет о намерении германской стороны исключить жителей данных субъектов Российской Федерации и представителей находящихся там структур из двусторонних программ сотрудничества. В этой связи подтверждаем нашу неизменную позицию, согласно которой Крым и Севастополь являются полноправными субъектами Российской Федерации», — заявили в МИД России.

Отмечается, что эту позицию МИД уже озвучивал в письме министру иностранных дел Германии в декабре 2018 года, когда планировалась конференция.

«Какие-либо изъятия в данном контексте невозможны по определению, тем более если попытки их добиться предпринимаются методами угроз и давления. С учетом этого вся вина за срыв конференции в Казани ложится целиком и полностью на германскую сторону. Сожалеем, что она на этот раз предпочла диалогу язык ультиматумов», — сказано в сообщении.