Германия сорвала научную конференцию в Казани из-за участия "ректора" из оккупированного Крыма

20:41 04.02.2019 0 комментариев Крым

Германия отменила конференцию, которая должна была состояться в Казани, из-за того, что в ней планировалось участие ректора вуза из оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России, передает БИЗНЕС Online.

Речь идет о пятой встрече руководителей российских и германских образовательных и научно-исследовательских организаций, запланированной на 4−6 февраля. Это одно из самых значимых мероприятий в рамках российско-германского «перекрестного» года научно-образовательных партнерств 2018–2020 годов, подчеркнули в МИДе.

Отмечается, что в конференции планировалось участие "ректора" так называемого "Крымского федерального университета" Андрея Фалалеева. Однако за неделю до запуска форума МИД Германии и Конференция вузов ФРГ потребовали от организаторов «в ультимативной форме» «воспрепятствовать его присутствию на встрече под предлогом непризнания официальным Берлином принадлежности России Крыма и города Севастополя».

«По сути, речь идет о намерении германской стороны исключить жителей данных субъектов Российской Федерации и представителей находящихся там структур из двусторонних программ сотрудничества. В этой связи подтверждаем нашу неизменную позицию, согласно которой Крым и Севастополь являются полноправными субъектами Российской Федерации», — заявили в МИД России.

Отмечается, что эту позицию МИД уже озвучивал в письме министру иностранных дел Германии в декабре 2018 года, когда планировалась конференция.

«Какие-либо изъятия в данном контексте невозможны по определению, тем более если попытки их добиться предпринимаются методами угроз и давления. С учетом этого вся вина за срыв конференции в Казани ложится целиком и полностью на германскую сторону. Сожалеем, что она на этот раз предпочла диалогу язык ультиматумов», — сказано в сообщении.

 



Ещё на эту тему:

19:01 04.02.2019
Оккупационное "правительство" Севастополя передало промплощадку судостроительному заводу входящему в концерн «Калашников»
16:41 04.02.2019
Пошуки капітана судна "Норд" тривають
15:01 04.02.2019
В оккупированном Крыму обвиняемых в терроризме и диверсиях ставят на профучет
12:21 04.02.2019
ДП «Бердянський морський торговельний порт» втратив через блокаду Азовського моря $4,6 млн
10:41 04.02.2019
Окупанти у Керчі зруйнували дамбу могильника токсичних відходів / Відео
21:06 01.02.2019
Блокада Азовського моря. Тенденції за січень 2019: нестійкі позитивні зрушення суб’єктивного характеру.
16:21 01.02.2019
Через блокаду Росією Азовського моря судновласники почали переорієнтувати вантажі в порти, розташовані в акваторії Чорного моря
09:01 01.02.2019
Росія, анексувавши Крим, анексувала і Керченську протоку - ДПС України
08:41 01.02.2019
«Київстар» припинив «обмін міжнародним трафіком» на окупованому Донбасі й у Криму
20:41 31.01.2019
Україна може втратити 1-1,5 млрд доларів доходів від повного закриття Азовського моря
19:41 31.01.2019
У капітана судна "Норд" не було обмежень на пересування однак імовірність що він покинув територію України невелика
18:01 31.01.2019
Наразі ідентифіковано особистості 2425 осіб, які були незаконно депортовані з Криму
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
Все новости страны
Армения Армения
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
Все новости страны
Болгария Болгария
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
10:01 01.02.2019
Плавбаза Werra, що входить до складу військово-морських сил ФРН, в лютому відвідає два чорноморських порту в Болгарії
08:41 31.01.2019
Болгарія готується до двох можливих сценаріїв виходу Великої Британії з ЄС
08:41 30.01.2019
Компанія Facebook запускає в болгарській столиці Софії Центр з перевірки контенту
Все новости страны
Греция Греция
18:21 01.02.2019
Біля узбережжя Греції сталися два землетруси
19:21 31.01.2019
Греція ратифікує протокол про приєднання Македонії до НАТО ближчими днями
15:01 30.01.2019
Греция предложила России инвестировать в морскую инфраструктуру и портовый сектор
13:21 30.01.2019
Посли країн НАТО схвалили текст протоколу про приєднання Північної Македонії до Альянсу
Все новости страны
Грузия Грузия
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
16:41 30.01.2019
Грузинська церква зробила офіційну заяву щодо автокефалії ПЦУ
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
19:21 04.02.2019
Российская делегация поедет на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ "проводить свою линию"
13:01 04.02.2019
Россия грозит разместить на суше крылатую ракету морского базирования "Калибр"
11:41 04.02.2019
Лідери Росії, Ірану та Туреччини зустрінуться в Сочі
10:21 04.02.2019
Россия надеется на скорую реализацию соглашения с Грузией, на торговлю через Абхазию и Южную Осетию
Все новости страны
Румыния Румыния
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
14:21 04.02.2019
Прем'єрка Румунії звинуватила ЄС у подвійних стандартах
12:41 31.01.2019
У Румунії глави МЗС країн ЄС обговорять свою позицію щодо Венесуели
09:21 31.01.2019
У Румунії сказали, коли країна має приєднатись до єврозони
Все новости страны
Турция Турция
18:41 04.02.2019
Турция ратифицировала Гонконгскую конвенцию об утилизации судов
14:41 04.02.2019
Туреччина заявила, що хоче припинити ворожнечу з Грецією
09:21 04.02.2019
Туреччина підтвердила прямі контакти з Дамаском
09:41 28.01.2019
Турецька армія провела операцію проти курдських формувань у Сирії в неділю
Все новости страны
Украина Украина
21:01 04.02.2019
Україна і Німеччина обговорили блокування судноплавства Росією
20:41 04.02.2019
Германия сорвала научную конференцию в Казани из-за участия "ректора" из оккупированного Крыма
20:21 04.02.2019
Аналізи утримуваного в Росії наймолодшого українського військового моряка показали гепатит В і С
20:01 04.02.2019
"Росія, відпусти українських політв’язнів негайно": США обурені ставленням РФ до Бекірова
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс