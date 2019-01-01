Утримуваного в Росії наймолодшого українського військового моряка Андрія Ейдера виписали з СІЗО «Матросская тишина» з вірусом гепатиту В і С.

Цю інформацію від адвоката Олександри Маркової розмістив у Facebook адвокат, координатор команди захисту Микола Полозов, повідомляє День.

«Андрій (Ейдер, - ред.) приніс епікриз, який йому видали під час відправлення з «Матросской тишины». Далі просто цитата: «Anti-HCV (вірус гепатиту С, - ред.) - позитивний від 20.11.2018 року, HBsAg (гепатит В, - ред.) позитивний від 20.11.2018 року», - повідомляє Маркова.

Вона робить акцент на тому, що проставлена ​​дата до захоплення в полон українських моряків, коли аналізи в них у російському СІЗО ніяк не могли взяти. Крім того, раніше російським слідством надавалися довідки, в яких йшлося про зараження гепатитом. Ця інформація з'явилася лише під час переведення з «Матросской тишины» в «Лефортово».

«Сьогодні в Андрія повторно взяли аналіз крові. Подивимося, які результати будуть цього разу. Сподіваюся, що лікарі в Лефортово будуть більш адекватними», - резюмує адвокат.