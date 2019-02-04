Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні вимагає від Росії звільнити українських політв'язнів.

Відповідно заяву посольство зробило у Twitter, повідомляє Еспресо.

"Росія, відпусти Бекірова й усіх інших українських політичних в’язнів негайно!", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у Бекірова цукровий діабет, він переніс інфаркт, а в січні 2018 року переніс операцію на серці. Крім того, Бекіров ходить за допомогою протезу на правій нозі нижче коліна. Адвокат активіста заявив, що Бекірову не надають медичну допомогу. Але тюремники стверджують, що, начебто, його хвороби не перешкоджають триманню під вартою.