Совет Думы решил направить делегацию на очередную сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Вене 20-23 февраля.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает Интерфакс.

"Совет Думы утвердил состав делегации на зимнюю сессию ПА ОБСЕ", - сказал Слуцкий в понедельник журналистам.

Он обратил внимание на то, что в ПА ОБСЕ как панатлантической структуре работает делегация парламентариев из США.

"Не исключаю, что могут быть затронуты вопросы европейской безопасности в контексте ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности", - подчеркнул глава комитета.

По словам Слуцкого, в рамках сессии состоятся контакты на двусторонней основе.

"Мы намерены встретиться с коллегами из национальных делегаций, руководством организации и обсудить текущую повестку. При этом за бортом не останутся вопросы работы смешанной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что члены российской делегации "будут проводить свою линию".

"В общей дискуссии и в рамках обсуждения на заседании политического комитета будут обязательно поставлены все актуальные проблемы крайне непростой на сегодняшней день международной обстановки", - отметил глава комитета.

Он обратил внимание на то, что в состав российской делегации входят представители всех четырех парламентских фракций; возглавит делегацию вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия").