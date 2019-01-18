Оккупационное "правительство" Севастополя 4 февраля 2019 года одобрило предоставление акционерному обществу «Судостроительный завод «Вымпел» в аренду имущества, находящегося на балансе города.

Об этом сообщает пресс-служба городского "правительства", передает PortNews.

Основной задачей проекта является предоставление преференции и заключение соответствующего договора с судостроительным заводом «Вымпел». Имущество передается в аренду сроком на 49 лет без проведения торгов. Речь идет о зданиях и помещениях по адресу ул. Правды, д. 24



Как сообщалось ранее, в ноябре 2017 года «Вымпел» приступил к достройке пассажирского судна-катера на подводных крыльях «Комета 120М» на площадке севастопольского судоремонтного завода «Персей» (Южная бухта).



В марте 2018 года в рамках совещания по развитию в Севастополе производств и выполнению гособоронзаказа Дмитрий Овсянников подписал дорожную карту по созданию в оккупированном Севастополе Южной сдаточной базы судостроительного завода «Вымпел».

АО «Судостроительный завод „Вымпел“» — российская судостроительная компания, расположенная в городе Рыбинске Ярославской области. Предприятие входит в концерн «Калашников».



АО «Судостроительный завод «Вымпел» специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.

В настоящее время ОАО «ССЗ «Вымпел» серийно производит боевые ракетные и патрульные катера нового поколения, скоростные поисково-спасательные, пожарные, гидрографические, рыболовные, буксирные и другие специализированные суда, обеспечивая гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемой продукции.