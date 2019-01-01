Турция ратифицировала Гонконгской международной конвенции по безопасной и экологически рациональной утилизации судов (Гонконгская конвенция).

Об этом сообщила пресс-служба IMO, передает PortNews.

Турция является одной из пяти стран мира, специализирующихся в утилизации судов, наряду с Китаем, Индией, Пакистаном и Бангладеш, где в совокупности выполняется до 98% объема данного вида работ.



Гонконгская Конвенция от 2009 года охватывает проектирование, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание судов, а также подготовку к утилизации судов в целях содействия безопасной и экологически обоснованной рециркуляции без ущерба для безопасности и эксплуатационной эффективности судов.



В соответствии с Гонконгской конвенцией на устаревшие суда, подлежащие переработке, требуется предоставлять документацию с перечнем использованных опасных материалов. Предприятия по утилизации судов обязаны представлять «План утилизации» с указанием способа разделки каждого судна на металлолом для вторичной переработки (в зависимости от его технических характеристик и оборудования).



Турция при ратификации документа заверила, что на всех ее авторизованных заводах имеются утвержденные планы утилизации.



Посол и постоянный представитель Турции при Международной морской организации Умит Ялчин 31 января 2019 года встретился с Генеральным секретарем IMO Китаком Лимом и передал на хранение ратификационную грамоту к договору. Таким образом Турция стала седьмым государством присоединившимся к Гонконгской Конвенции.



Договор вступит в силу через 24 месяца после его ратификации 15 государствами, на долю которых приходится 40% мирового торгового флота по валовому тоннажу с общим ежегодным объемом утилизации судов не менее 3% от их совокупного тоннажа.

На семь договаривающихся государств приходится более 20% тоннажа мирового торгового флота, а совокупный годовой объем утилизации судов договаривающихся государств за последние 10 лет составляет 1 652 961 регистровых тонн, т. е. 0,62% тоннажа торгового флота этих государств (Бельгии, Дании, Конго, Норвегии, Панамы, Турции и Франции).



В настоящее время с помощью IMO в Бангладеш осуществляется второй этап проекта Sensrec 2, целью которого является создание в стране условий для разработки плана правовой, политической и институциональной реформы для последующего присоединения к Гонконгской Конвенции, а также подготовка кадров для данной отрасли.



В этом проекте IMO выступает в качестве учреждения-исполнителя проекта, при тесном сотрудничестве с министерством промышленности правительства Народной Республики Бангладеш в качестве национального партнера-исполнителя.



Проект финансируется министерством иностранных дел Норвегии через посольство Норвегии в Бангладеш. На проект выделено 9,0 млн норвежских крон (примерно $1,1 млн). Соглашение между IMO и Норвегией о финансовой поддержке было подписано 24 ноября 2017 года.



Международная морская организация (IMO, ИМО), головной офис которой находится в Лондоне, является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций (ООН). Главной задачей ИМО является обеспечение безопасности и надежности судоходства, а также предотвращение загрязнения морской среды судами.