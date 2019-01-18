В штабі операції Об’єднаних сил заявляють, що загроза створення Росією так званого «сухопутного коридору» до Криму зберігається.

Про це в коментарі УНІАН повідомив начальник прес-центру штабу операції Об’єднаних сил Віталій Саранцев.

Він не став коментувати дані приватної розвідувальної компанії США Stratfor, проте відзначив, що загроза з боку російсько-окупаційних військ на Маріупольському напрямку зберігається.

«Щодо того, що залишається загроза на Маріупольському напрямку – так це дійсно є, це встановлений факт і звичайно Об’єднаними силами проводяться відповідні заходи щодо зміцнення оборони саме на цьому напрямку», - зазначив він, уточнивши, що мається на увазі загроза щодо спроби «пробиття» російською армією сухопутного «коридору» до тимчасово окупованого Криму.

Саранцев відзначив, що коментувати ймовірність спроби реалізації такого сухопутного «коридору» є рівнем найвищих посадових осіб, проте відзначив, що Об’єднані сили готові до будь-яких варіантів розвитку подій.

«Ми готові до будь-яких варіантів розвитку подій, в тому числі і до тих, що можуть статися на цьому напрямку», - наголосив Саранцев.

Як відомо, 4 лютого старший аналітик з питань Євразії американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor в інтерв’ю Українській службі Радіо Свобода заявив, що сценарій наземного коридору до тимчасово окупованого Криму або Придністров'я вкрай малоймовірний на цей момент, проте його не варто повністю виключати.

Як повідомлялося, в середині січня командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung заявив, що наразі російсько-окупаційні війська на Донбасі зосереджують свої зусилля в основному на Маріупольському напрямку і в районі Азовського моря і перш за все, Москва хоче створити сухопутний коридор до окупованого Росією Кримського півострова.



